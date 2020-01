POLÍCIA MILITAR APREENDE MAIS DE 11 QUILOS DE DROGAS EM POVOADO DE MURIBECA

25/01/20 - 09:21:43

Policiais militares do município de Muribeca, realizaram a apreensão de 11.050 quilos de drogas no povoado Visgueiro, na noite desta sexta-feira (24).

Segundo as primeiras informações, três indivíduos ao avistarem a viatura da 1° Cia do 2° Batalhão de Polícia Militar, empreenderam em fuga através de um matagal do povoado.

A polícia então realizou uma vistoria no local e acabaram encontrando 7,4 kg de maconha, 3,6 kg de cocaína, uma balança de precisão, um celular e embalagens de plástico.

fonte Genison Balbino