PRESIDENTE DO TCE E PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DEBATEM AÇÕES

25/01/20 - 07:24:27

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira, 24, o procurador-geral do Ministério Público de Sergipe (MPE), Eduardo Barreto D’Ávila.

Na visita institucional, foram tratados temas de interesse comum entre os dois órgãos fiscalizadores, com destaque para ações conjuntas voltadas a identificar possíveis desvios de dinheiro público.

“Assim como o Tribunal de Contas, o MPE também desenvolve um trabalho fundamental de identificação de eventuais irregularidades no uso dos recursos públicos; vamos intensificar esse diálogo em benefício da sociedade”, destacou o conselheiro-presidente.

Conforme o procurador-geral, a expectativa é de total integração com a nova gestão do TCE/SE: “O conselheiro Luiz Augusto sempre manteve com o Ministério Público um contato muito direto e cordial”, comentou.

Eduardo D’Ávila fez referência ainda à contribuição dada pela Corte de Contas às ações do MPE.

“Todo trabalho do Tribunal de Contas reflete diretamente na atuação do Ministério Público; através das decisões do Tribunal de Contas, a gente obtém uma assessoria extremamente qualificada; são dados muito precisos e bem informados”, concluiu.

Fonte e foto TCE