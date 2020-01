TERCEIRO SORTEIO DA MEGA-SEMANA DE VERÃO PODE PAGAR R$ 40 MILHÕES

25/01/20 - 08:37:57

Concurso 2.228 será realizado às 20h deste sábado (25)

A Mega-Sena acumulou e sorteia, neste sábado (25), um prêmio estimado de R$ 40 milhões. Será o terceiro e último sorteio da Mega-Semana de Verão, que nesta semana ofereceu aos apostadores uma chance extra de ganhar na Mega-Sena.

O público poderá acompanhar o sorteio presencialmente, no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, ou pela televisão e redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

Mega-Semanas:

No cronograma ordinário dos sorteios da Mega-Sena, a modalidade possui dois concursos semanais, sempre às quartas-feiras e aos sábados. Nas Mega-Semanas, o cronograma sofre alteração e a Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Em 2020, as Mega-Semanas serão realizadas nas seguintes datas:

Mega-Semana Data Concurso Verão 21 JAN 2226 23 JAN 2227 25 JAN 2228 Carnaval 18 FEV 2235 20 FEV 2236 22 FEV 2237 Mães 05 MAI 2258 07 MAI 2259 09 MAI 2260 Férias 14 JUL 2279 16 JUL 2280 18 JUL 2281 Pais 11 AGO 2288 13 AGO 2289 15 AGO 2290 Primavera 15 SET 2299 17 SET 2300 19 SET 2301 Sorte 20 OUT 2310 22 OUT 2311 24 OUT 2312 Natal 08 DEZ 2325 10 DEZ 2326 12 DEZ 2327

CEF