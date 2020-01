16 ÓRGÃOS ABREM INSCRIÇÕES NESTA SEGUNDA-FEIRA PARA MAIS DE 600 VAGAS

As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, para 7 estados (Amazonas, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo.

Além das vagas abertas e já definidas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de postos durante a validade do concurso.

Na Prefeitura de Paula Freitas (PR), os salários chegam a R$ 10.632,79. Na Fundação Universidade do Amazonas (UFAM), as remunerações chegam a R$ 9.600,92.