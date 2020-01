CARRO QUEBRADO: FOLIA E TRADIÇÃO GARANTIDA NO CARNAVAL DE ARACAJU

26/01/20 - 10:48:13

A confraria do carnaval do carro quebrado conseguiu garantir o tradicional festejo de momo do bairro São José. Com dificuldade de conseguir patrocinadores para realização do evento, a folia acontece apenas num só dia, que será 14 de fevereiro, uma sexta-feira.

De acordo com Júnior Pinheiro, um dos responsáveis pela organização da festa, o carnaval do carro quebrado estava planejado para este ano nos padrões de todos os anos, mas, não sendo possível garantir a cobertura dos custos, decidiram fazer a festa em apenas um dia.

“Estivemos quase para não realizar o carnaval este ano. Estamos vivendo tempos ainda difíceis para conseguir investidores que cubram os custos de uma festa da forma como gostaríamos. Tudo que conseguimos só é possível para um dia de carnaval, então, mantemos a tradição, e esperar que no ano que vem as coisas melhorem, e possamos realizar a festa como sempre foi”, explicou Júnior.

Os organizadores gostam de dizer que o carro quebrado é um carnaval para família, quando todos podem vestir suas fantasias, e cair na folia com tranquilidade, já que o evento é bem propício para isso.

Essa será a 14a. Edição, e os organizadores estão esperançosos de que no próximo ano as coisas estejam melhores para que a festa como as edições anteriores.

Fonte BLOG SINTONIA

Por Ferreira Filho