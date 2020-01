CONFIANÇA ESTRÉIA COM VITÓRIA DE UM A ZERO SOBRE O ABC DO RN, EM ARACAJU

26/01/20 - 06:08:36

O Confiança estreou na Copa do Nordeste 2020 vencendo o ABC do Rio Grande do Norte, em jogo realizado na noite deste sábado (25), pela primeira partida do time sergipano na competição.

O gol do jogo saiu no segundo tempo e foi marcado por Renan Gorne, de pênalti, após Rafael Villa ser derrubado dentro da área. Mas no primeiro tempo, o goleiro proletário Rafael Santos defendeu uma cobrança de penalidade assinalada para o ABC, garantindo assim a vitória do Confiança.

Com essa primeira vitória, o Confiança está na segunda colocação do Grupo B, empatado com o líder, Imperatriz. O próximo compromisso do time na Copa do Nordeste é fora de casa. No sábado, dia 1º, o Confiança enfrentará o Botafogo-PB em partida que será realizada no Almeidão, às 18h.

Agora, o Dragão volta suas atenções para o Campeonato Sergipano. Nesta terça-feira, 28, o time defenderá a liderança na competição jogando contra o Itabaiana fora de casa. A partida acontecerá no Estádio Etelvino Mendonça, a partir das 20h.

CONFIANÇA

Rafael, Thiago Ennes, Nirley, Luan, Amaral, Silva, Everton (Alysson), Rafael Vila, Renan Gorne (Reis), Ítalo, Marcelinho (Danilo Pires)

ABC-RN

Rafael, Pedro Costa (Wenderssson), Joécio, Richardson, Felipe Manoel (Erivan), Marlon, Cedric (Vinícius), Jailson, Igor, Berguinho, Rúbio Flávio

Cartões amarelos: Amaral, Felipe Manoel, Vinícius

Público total: 3.430

Renda: R$ 32.996,50

Com informações e foto da assessoria