DIRETOR DE SITE DIZ QUE FOI CENSURADO DURANTE ENTREVISTA EM FM EM PROPRIÁ

26/01/20 - 06:35:53

O Diretor do site PropriáNews, Adeval Marques, lamenta a forma como foi retirado do ar pelo radialista José Aelson dos Santos na manhã do último sábado, 25/jan. Ele fazia uma narrativa e análise defendendo as condições em que a Prefeitura de Propriá tem para fazer a Festa do Bom Jesus que, por várias semanas, vinha sendo criticada no programa do pré-candidato e radialista José Aelson dos Santos na emissora Xodó FM da cidade de Propriá. O fato repercute e é considerado lamentável.

“Ao fazer minha narrativa enquanto cidadão, no programa de Aelson, pessoa por quem nutro respeito e tenção, foi informado que seria retirado do ar por ele mesmo me oferecendo o tempo de três minutos para concluir meu raciocínio. Meu tempo de fala foi de exatos 5min23, tempo bem inferior ao de outros que se manifestam por longo tempo marcando mais de 20 minutos no ar. Vivemos um tempo de modernidade na área da Comunicação onde a censura faz parte de um passado de perseguição que colocou o Brasil como um dos piores Países para o exercício do jornalismo cidadão sendo o terceiro em perseguição e morte de jornalistas, seja de qual área for. Aelson cometeu o que se pode chamar de arbitrariedade e manifestou despreparo em debater. A relação de respeito e continua com o vereador e radialista Aelson, mas lamento o ocorrido e continuamos nosso trabalho.”

A Direção da emissora Xodó FM precisa se posicionar diante do ocorrido, pois a situação implica em direito de resposta e no mesmo tempo, 18 minutos, de fala após a retirada do de Adeval Marques pelo radialista José Aeolson dos Santos que não aceitou os argumentos colocados na presente narrativa de Adeval. Nos grupos de whatsapp o áudio viralizou em manifestações positivas para o fato que não deve acontecer em uma emissora de rádio que deve preservar pela liberdade de expressão e opinião do ouvinte.

Redação PropriáNews