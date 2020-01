Prefeitura comemora aniversário de 130 anos de Riachuelo

26/01/20 - 08:32:23

Neste sábado, 25, Riachuelo comemora 130 anos de Emancipação Política. Para celebrar a data, a Prefeitura organizou uma programação, que teve início logo nas primeiras horas da manhã, com alvorada festiva e um passeio ciclístico pelas principais ruas da cidade. Logo em seguida, as autoridades municipais participaram de uma solenidade na Praça Coronel Antônio Franco. Ao som da Banda de Música e do grupo de Percussão Olodum, a prefeita Cândida Leite, secretários e vereadores cantaram os parabéns em homenagem ao município, que, ao longo desses vem fazendo história em Sergipe.

Nesta manhã de comemorações, além das apresentações das bandas de Música e Percussão, também encantaram o público na Praça Coronel Antônio Franco, o tradicional Batalhão Reviver, integrado por idosos beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

“Nesta data, apresentamos aos riachuelenses um encontro de gerações entre os jovens da Banda de Música e os idosos do Batalhão Reviver, que promoveram um show à parte e emocionou o público. Este é um sinal que a cultura está viva e sendo valorizada a cada dia”, destacou a secretária Municipal de Assistência Social, Cecília Dias.

A prefeita Cândida Leite ressaltou a importância das comemorações aos 130 anos de Emancipação Política de Riachuelo. “Nesta festa de emancipação, o propósito é mostrar as tradições culturais mantidas até hoje, além de enfatizar a importância da nossa história à população. A identidade de um povo não pode ser esquecida. Na nossa gestão, sempre valorizamos a identidade dos riachuelenses”, frisou a prefeita Cândida Leite.

TDantas Comunicação