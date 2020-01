TENTATIVA DE FEMINICÍDIO TERMINA COM AUTOR ESPANCADO E MORTO

26/01/20 - 11:09:13

Uma tentativa de feminicídio termina com o agressor morto pelo cunhado da vitima, uma mulher que foi atingida por golpes de faca.

A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (25) e as informações são de que um homem tentou a matar a sua esposa com golpes de faca, no bairro Cidade Nova em Aracaju.

Segundo populares, o irmão da vitima chegou no momento e na tentativa de salvar a irmã, acabou desferindo várias pauladas contra o agressor que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. O caso será investigo pela polícia civil.

As informações são do radialista Sandoval Noticias