Vamos colocar o bloco do PT para fazer política de um jeito só nosso, diz Jefferson

26/01/20 - 08:06:27

O presidente municipal do partido, Jefferson Lima agradeceu a presença de todos e declarou seu apoio aos novos pré-candidatos nas eleições de 2020

O Partido dos Trabalhadores (PT) reuniu no Cotinguiba Esporte Clube, centenas de apoiadores e simpatizantes neste sábado (25), para a posse da nova direção estadual do PT. O ato político representa a força do partido em Sergipe e em Aracaju.

A oportunidade também serviu para apresentar para a militância do PT os pré-candidatos à prefeito dos municípios de todo o estado e Márcio Macedo por Aracaju.

O evento contou com a presença de grandes forças do partido, como o presidente municipal do PT, Jefferson Lima, o senador Rogério Carvalho, a vice-governadora Eliane Aquino, o deputado estadual Iran Barbosa, o deputado federal e presidente estadual João Daniel e Márcio Macedo, entre outros.

De acordo com Jefferson Lima, o PT irá reviver o que o partido construiu enquanto Marcelo Déda era prefeito e atualizar o cenário político em 2020. “A partir desse momento, nós do PT vamos colocar mais uma vez o bloco do partido dos trabalhadores para fazer política de um jeito só nosso, que é dialogar com a população e o povo da nossa capital. Vamos apresentar projetos políticos e programas voltados para cuidar das pessoas” finalizou Jefferson.

Foto assessoria

Por Vinícius Andrade