7° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR SUGERE: “APAREÇAM E MOSTREM SERVIÇO”

27/01/20 - 05:57:12

O comando do 7º Batalhão da polícia militar em Lagarto, emitiu uma nota neste domingo (26), desmentindo informações que circulam nas redes sociais e aproveita para sugerir que “apareçam e mostrem serviço à população, ao invés de criar notas falas com propósitos eleitoreiros”.

Veja o que diz a nota

Fomos informados, através dos bons profissionais da “imprensa” Lagartense, de que estaria circulando, nos grupos de watsaap, informes acerca da atuação de um SGT da Polícia Militar, no povoado Colônia 13. Inclusive, na maledicente postagem, o seu subscritor, asseverou que o Sargento em tela, teria voltado para o “Comando do policiamento, no povoado, por solicitação de um determinado grupo político.

Pois bem, em primeira análise, o comando do 7° Batalhão, assevera que a notícia é falsa, e tem nítido teor politíco. Asseveramos ainda, que o Comandante do policiamento dos povoados Colônia 13, Brasília e Jenipapo é e continuará sendo, o tenente Willians, oficial sério e comprometido.

Destarte, ratifico que a notícia que circula em vários grupos de watsaap, além de falsa, possui interesses escusos. Sugerimos aos maledicentes que apareçam e mostrem serviço à população, ao invés de criar notas falas com propósitos eleitoreiros

Lagarto, 26/01/ 2020