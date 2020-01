A entrevista e o desapego

O jornalista Jozailto Lima, que escreve a coluna Aparte, no http://jlpolitica.com.br, publica a já conhecida e procurada “Entrevista Domingueira”. Tornou-se leitura obrigatória de parte significativa dos leitores sergipanos. Participam dela políticos, empresários, deputados, senadores e tantos outros personagens de Sergipe, que atuam nas mais diversas atividades profissionais. Fui um deles, mas para mim, não soou estranho Jozailto convidar-me para ser o entrevistado do domingo (19), mas fiquei admirado com o seu altruísmo.

Geralmente, em sua grande maioria, os profissionais da área de comunicação exibem certo egocentrismo com pitadas de narcisismo. Surpreendeu-me a forma despretensiosa e sincera de como Jozailto fez-me o convite, aproveitando a data em que eu fazia aniversário [17 de janeiro]. Foi uma demonstração clara de confiança no trabalho que realiza, sem receio de prestigiar algum colega que esteja atuando no mesmo nível e perder a posição que sempre se manteve no ranking dos melhores jornalistas do Estado.

Esse receio é de uma pequenez que não atinge Jozailto em sua certeza de que, quem busca fazer sempre o melhor, não compete com quem quer que seja.

Foi muito bom. Fiquei à vontade para contar coisas do meu viver e feliz por exibir essa vontade imensa de ainda tentar buscar a diferença nas mudanças que podem acontecer no futuro. Teoricamente o meu futuro já chegou, mas sonho em ir além do meu tempo. Um detalhe: Jozailto escreve a coluna Aparte e eu assino Plenário. Ficou tudo natural porque “é em plenário que acontecem os mais interessantes apartes”, os últimos geralmente mais inteligentes, lúcidos e que põem em dificuldade os que têm de se explicar. Lógico que não teve esse tom, porque foi me dada condições de expor um trabalho realizado através dos tempos, além de me encher de orgulho ao exibi-los.

A repercussão foi dentro do limite esperado de um cidadão que, em um instante, revela algumas passagens de sua vida profissional. Diria até que para mim excedeu. E, para falar a verdade, tive aquela sensação – mesmo com um pouco de vaidade – de quem pela primeira vez teve foto e nome publicados na mídia, além de um nervosismo que formigava do esôfago ao estômago. A virgem que tinha encontro com o namorado e poderia ir para o motel. Foi uma sensação medrosa daquilo que poderiam falar ou pensar de mim. Uma agonia, enfim.

Para mim, tudo foi muito bom. Mas nada melhor do que a abertura da entrevista cometida por Jozailto Lima, com um texto de fazer cair o queixo. As palavras bem colocadas, as expressões bem ilustradas e um formato que convidava – e desafiava – o leitor a aventurar-se em uma entrevista compacta, densa, sem o gingado de uma apresentação com tons bem afinados, que encheram os olhos dos eleitores mais exigentes. Foi, talvez, um dos fatos mais importantes, no contexto da explanação, do que aconteceu na trajetória de um repórter que continuará teimando na conquista de leitores e cutucando sempre os bastidores mais profundos da notícia.

Queda forte

Apenas um aviso: na madrugada de sábado (18) sofri uma queda forte e por muito pouco não fraturei a bacia. Foi um vexame. Em razão disso tive que me afastar das atividades profissionais.

*** Estou retornando nesta segunda-feira, mas, por recomendações médicas, sem praticar exageros e o pedido de pausa em caso de dores intensas.

Clima em Lagarto

Lagarto está em guerra política. Nos últimos dias, depois do assassinato de agricultor pelo filho do ex-prefeito Zezé Rocha, a crise se aprofundou e o fato virou motivo para acirramento dos grupos políticos liderados pelos Reis e pelos Ribeiros.

*** As redes sociais locais têm servido para uma exposição de fakes news, com objetivo de alterar os fatos e transferir culpados.

Briga no restaurante

Sábado à noite, no restaurante Sollo, membros dos dois grupos políticos se encontraram casualmente. O deputado federal Fábio Reis (MDB) foi ao balcão para buscar o prato e o refrigerante da namorada.

*** Encontrou com o prefeito de Salgado, Duílio Siqueira – cunhado do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) – e queixou-se de não ser convidado para solenidades de inauguração no município.

Agressões físicas

Duílio foi levantando a voz e demonstrando que estava se irritando, quando o genro da deputada Gorete Reis, conhecido por Fernandinho, intercedeu para evitar agressões e afastou o prefeito Duílio.

*** A situação parecia abrandada, quando Gustinho Ribeiro, Duílio Siqueira, Farlinho Guimarães e outros amigos, atacaram Fernandinho e o agrediram.

*** Segundo uma fonte, o deputado Fábio Reis já havia se distanciado com a namorada. A confusão foi resolvida com a ação sensata do gerente do restaurante.

Uma outra versão

Circulou, ainda, a versão de que o prefeito de Salgado estava na fila do restaurante, quando foi abordado pelo deputado Fábio Reis para reclamar que o Duílio não o convidava para inaugurações em sua cidade.

*** Foi aí que o genro da deputada Gorete Reis, Fernandinho, deu um tapa no prefeito e a partir daí a briga começou.

Pré-Caju em 2021

A apresentação do bloco ‘Vumbora’, sábado à tarde, a partir de praia de Aruana, arrastou milhares de pessoas na orla e fez lembrar os tempos do Pré-Caju.

*** O grito do “Volta Pré-Caju!” já chegou a provocar conversas oficiais, mesmo no ruge-ruge do bloco.

Beira Mar jamais

O prefeito Edvaldo Nogueira chegou a sugerir o retorno do Pré-Caju para a Avenida Beira Mar, mas o local foi descartado na hora, em razão de problemas com moradores.

*** O evento deve ocorrer, no próximo ano, na orla de Atalaia, dentro de uma estrutura ampla e que beneficie ainda mais o turismo.

Está certo na orla

O empresário Fabiano Oliveira já recebeu oficio da associação dos donos de hotéis (ABIH) e dos empresários de bares e restaurantes, propondo que o Pré-Caju seja realizado da Passarela do Caranguejo até o Hotel Delmar.

*** Esse é o percurso mais viável, mas depende da orla passar a ser administrada pela Prefeitura. Sobre o retorno do Pré-Caju no próximo ano, Fabiano diz: “tudo pode acontecer”.

Chicleteiros curtem

Os saudosistas e chicleteiros [o Vumbora é puxado por Bel Marques], como Jackson Barreto, Luciano Bispo, Edvaldo Nogueira e Senador Valadares se esbaldaram na folia e os políticos mais novos não perderam a chance de se exibir aos eleitores.

*** Candidatos a vereador e a prefeito de cidades da grande Aracaju também entraram na onda.

Belivaldo almoça

O governador Belivaldo Chagas (PSD) almoçou, sábado, na antiga praça de alimentação do shopping Riomar, com a filha mais nova, Maria Clara.

*** Lá também estava o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB). Os dois se encontraram e conversaram rapidamente.

Usando a luneta

Do lado de fora, a gente observa melhor o que se divulga e pode perceber alguns fakes maldosos. Um deles: Eliane Aquino se aliaria com Lurian Silva para disputar a Prefeitura de Aracaju, pelo PT.

*** Eliane seria cabeça de chapa e Lurian (filha de Lula) iria para vice. Não dá nem para comentar.

Daniela de chegada

A delegada Daniela Garcia (Cidadania) retorna definitivamente a Aracaju sexta-feira, ao se desligar do Ministério da Segurança Pública e Justiça, em Brasília.

*** Daniela é pré-candidata à Prefeitura de Aracaju pelo partido

Prestes a lançar

Segundo um influente membro do partido, ainda esta semana haverá definição de candidatura à Prefeitura da Capital e no dia 03 (ou 02) de fevereiro acontecerá o lançamento.

*** Em Aracaju as composições estão sendo construídas pelo ex-vereador Dr. Emerson.

Samuel em Socorro

No próximo sábado acontece o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) a prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

*** Samuel avisa que em Socorro não conversará para composição – “em hipótese alguma” – com o prefeito Padre Inaldo (PP).

Questão Moro

Chateado com o presidente Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro avisa a aliados que deixará o Governo se perder Segurança Pública.

*** Em Aracaju, Daniela Garcia é a pré-candidata que apoia Moro.

*** A saída de Moro do Governo é um desejo do senador Alessandro, que hoje é de oposição ao presidente Jair Bolsonaro.

Trabalha vôo solo

Sobre o PT, um integrante da base aliada disse que os seus filiados estão nos municípios, todos construindo os seus caminhos.

*** Acrescentou que o PT trabalha um vôo solo. Apesar de dizer que não quer se envolver nessa questão política, disse que “o fato vai estourar… Não tenha dúvida”.

Entre pastores

Ontem à noite, num encontro rápido entre dois pastores e alguns evangélicos, um deles disse que entende o ex-presidente Lula e sua vontade de atrair os evangélicos para dar apoio ao PT.

*** – Lula está é certo, porque a comunidade evangélica hoje no país é forte, são mais de 30% e uma aproximação política é muito importante. Disse;

Coisa do diabo

Um pastor fez a observação: essa comunidade está com Bolsonaro [90%] e se aproximou porque o presidente construiu esse discurso contra as políticas públicas do PT, principalmente na questão do kit gay.

*** – Acho a intenção de Lula certa, mas é muito difícil obter sucesso. Dentro das igrejas há uma rejeição grande às políticas públicas petistas e do Psol, admitiu.

*** Nas igrejas há uma frase que se espalha: “A esquerda é coisa do diabo”.

Livro de ficção

O sergipano Rafael Marinho de Souza está em Porto (Portugal), onde faz mestrado em ciência Política. Em março ele lança o livro “Aconteceu no Brasil”, lá onde reside hoje.

*** É uma ficção científica, com 54 páginas, que será comercializado pela Bertrand e Fnac em Portugal, e pela Saraiva e Cultura no Brasil.

Fala sobre o quê?

A trama se passa primordialmente em Sergipe (Aracaju e Pirambu) , com passagens pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Montevideo e Bruxelas.

*** Trata da missionária belga trazida pela missão católica de Dom Brandão de Castro, durante a Operação Cajueiro, e a queda de um meteorito nas dunas do litoral norte de Sergipe. O meteorito torna-se o mais valioso de todos os tempos pela ciência.

*** Rafael é filho do ex-prefeito de Pirambu, José Nilton.

Um bom bate papo

Pré- carnaval – Tudo indica que Aracaju terá um pré-carnaval a partir deste ano, com a presença de cantores que animam o carnaval de Salvador.

Com extensão – Caso a extensão da orla seja concluída até o carnaval do próximo ano, duplicando a avenida, é provável que dê para fazer o Pré-Caju na região.

Domingo no bloco – Chicleteiro, o prefeito Edvaldo Nogueira saiu no domingo em bloco puxado por Bel Marques, na Aruana. No dia ele fazia aniversário.

Vai à disputa – Empresário Edson Passo anuncia pré-candidatura a prefeito de Itabaiana, com apoio do deputado estadual Luciano Bispo (MDB).

Fica claro – O PT desde 2006 que só elegeu presidente, governadores e prefeitos fazendo composições escandalosas com a direita.

Perde poder – O ministro Moro, depois de ensaiar disputa política, vem perdendo poder. Agora pode ficar sem a área da Segurança Pública em seu Ministério.

Circula bem – Ainda não foi batido o martelo, mas o senador Valadares (PSB) é o nome que circula em Simão Dias como pré-candidato a prefeito.

Lula e evangélicos – A pedido de Lula, PT cria núcleos evangélicos nos estados para buscar apoio na base religiosa. Lula não está tão confiante no trabalhador.

Resolver demissões – Para vender Correios, Governo avalia como resolver possível demissão de 40 mil servidores.