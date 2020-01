Caravana do Cidadania lança pré-candidatos à prefeitura da capital e interior de Sergipe

27/01/20 - 16:21:45

A partir da terça-feira, dia 28 de janeiro, lideranças do Cidadania percorrem os municípios sergipanos em Caravana para lançar as primeiras pré-candidaturas da legenda para as eleições 2020.

O roteiro inclui reuniões com as executivas municipais do Cidadania, filiação de novos membros, entrevistas em rádios e o lançamento de pré-candidatos à prefeitura de grandes cidades sergipanas, como a capital Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Estância.

O presidente estadual da sigla, senador Alessandro Vieira participa da Caravana do Cidadania e destaca a importância do ano de 2020 para a renovação política.

“Nós começamos agora a caminhada para um ano muito importante, um ano em que vamos mudar a história das cidades e comunidades sergipanas. Na Caravana do Cidadania vamos lançar importantes pré-candidaturas, mas também vamos conversar diretamente com a população que quer mudar a forma como a política é feita em suas comunidades”, ressalta Alessandro Vieira.

A agremiação se organiza para lançar chapas de pré-candidatos a vereador e prefeito em todo o estado. O senador Alessandro Vieira também destacou a importância da capacitação para colocar realmente em prática a mudança que todos desejam na política.

“A sociedade já entendeu que não dá para fugir da política. É a política que escolhe o que acontece com o nosso dinheiro, que sai do nosso bolso através dos impostos. A capacitação e formação política, a exemplo da Jornada do Cidadania – que acontece online – ajuda a transformar e conscientizar a população para construirmos juntos a sociedade democrática que o Brasil precisa”, pontua.

Confira a programação completa da Caravana do Cidadania em Sergipe:

Programação Caravana do Cidadania

TERÇA-FEIRA 28/01

SIMÃO DIAS

12h30 – Entrevista na rádio Tropical FM 104,3

LAGARTO

14h30 – Lançamento da pré-candidatura de Nininho do Bolo Bom à prefeitura de Lagarto.

ESTÂNCIA

18h – Lançamento da pré-candidatura de Suely Barreto à prefeitura de Estância.

QUARTA-FEIRA 29/01

ITABAIANA

07h – Entrevista na rádio FM Itabaiana FM 93,1.

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

09h – Reunião administrativa com o prefeito Everton e sua equipe.

NOSSA SENHORA APARECIDA

10h30 – Reunião ampliada com filiados e simpatizantes do partido Cidadania.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

12h20 – Entrevista na Rádio Xodó FM 88,5.

RIBEIRÓPOLIS

15h – Reunião administrativa com o prefeito Antônio Passos e sua equipe.

QUINTA-FEIRA 30/01

CARIRA

10h – Reunião ampliada com filiados e simpatizantes do partido Cidadania.

FREI PAULO

11h50 – Entrevista na rádio Educadora FM 89,5.

CAMPO DO BRITO

14h – Visita à Cooperativa dos Produtores de Mandioca de Campo do Brito (Coofama), acompanhado do prefeito Marcell Souza.

SEXTA-FEIRA 31/01

BARRA DOS COQUEIROS

19h – Reunião ampliada com filiados e simpatizantes do partido Cidadania.

SÁBADO 01/02

NOSSA SENHORA DO SOCORRO

18h – Lançamento da pré-candidatura do deputado Samuel Carvalho à prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

SEGUNDA-FEIRA 03/02

ARACAJU

19h – Lançamento da pré-candidatura do grupo UNIDOS POR ARACAJU à prefeitura da cidade.

SEXTA 07/02

NOSSA SENHORA DAS DORES

19h – Lançamento da pré-candidatura de Mário da Clínica à prefeitura de Nossa Senhora das Dores.

Da assessoria