CIDADANIA LANÇARÁ O Dr. SAMUEL PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO EM SOCORRO

27/01/20 - 10:43:13

O Cidadania lançará, no sábado (01), a pré-candidatura do Dr. Samuel Carvalho à prefeitura de Nossa Senhora do Socorro na eleição de 2020. Ele foi eleito deputado estadual e está à frente da bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), além de ser presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia.

Dr. Samuel Carvalho, que também comanda o diretório do Cidadania no município de Socorro, foi indicado pela direção regional liderada pelo senador Alessandro Vieira.

“Tenho um carinho especial pelo povo de Socorro, pois foi o município que me deu a maior votação nas últimas eleições e é a cidade onde resido. Socorro está precisando muito de um gestor, a sensação que temos é que a população tem rejeitado o atual prefeito. Vemos a importância de fortalecermos o agrupamento para juntos levarmos saúde, segurança, infraestrutura e educação para a população”, afirmou o pré-candidato.

O deputado deixou claro que durante sua campanha visitará a população para ouvir as principais demandas do município. “Vamos construir ineditamente em Sergipe um plano de governo participativo. Vamos conversar com a população em todos os bairros de Socorro para discutimos qual cidade nós queremos”, frisou.

O lançamento da pré-candidatura acontecerá às 17h no Emporium da Luana Eventos, Avenida Coletora C, 1980, Albano Franco.

Por Cris Silva

Foto assessoria