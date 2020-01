Clima quente na política: deputados federais desentendem em restaurante; Fábio Reis nega

27/01/20 - 05:24:27

Os deputados federais Fábio Reis (MDB) e Gustinho Ribeiro (Solidariedade), se desentenderam em um restaurante no último sábado (25) na Orla de Atalaia e por pouco não foram às vias de fato.

As informações que tomaram conta das redes sociais no final de semana, são de que além dos deputados federais, também participou da confusão o prefeito de Salgado, Duílio Siqueira, aliado de Gustinho Ribeiro, e Fernandinho, genro da deputada estadual Goretti Reis, tia de Fábio Reis.

Tudo começou com a cobrança feita por Fábio Reis para participar da inauguração de obras realizadas com emendas colocadas por ele no Orçamento Geral da União, já que ele teve que participar de uma reunião no Ministério Público Estadual, para tentar fazer com que a prefeita Hilda Ribeiro, esposa de Gustinho, realize as obras.

O resultado da confusão teve duas versões. Segundo Fábio, a confusão foi provocada por Gustinho Ribeiro e o prefeito de Salgado, Duílio Siqueira, que lamentou a situação e informou que irá registrar um Boletim de Ocorrência nesta segunda-feira (27).

Embora Gustinho não tenha falado sobre o assunto, o prefeito Duílio,diz que Fábio Reis foi o responsável pelo bate-boca. O prefeito diz que Fábio começou a agredi-lo com palavras agressivas, o que segundo ele, foi revidado à altura.

Populares que estavam no restaurante lamentaram o episódio, questionando a que nível chegou a política de Lagarto, já que com essa confusão em um local público, foi possível ver que não há limites.

Após a divulgação da informação de que houve agressões, o deputado Fábio Reis, disse na manhã desta segunda-feira (27) que não houve agressões por parte dele e nem de Gustinho Ribeiro e que, teria apenas conversado com o prefeito que, ao final teria se irritado, mas tudo sem agressão.

Matéria atualizada às 8 horas para acréscimo de informações.

Foto divulgação