Confira o gabarito preliminar do Processo Seletivo para o Curso Pré-Universitário

27/01/20 - 17:06:34

Por Ítalo Marcos

Os candidatos que participaram do Processo Seletivo para o Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) já podem conferir o gabarito preliminar, que foi divulgado nesta segunda-feira, 27. A seleção foi composta por 50 questões objetivas, entre proposições de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

De acordo com a coordenadora do Pré-Universitário, Gisele de Pádua, a partir desta terça-feira, até a próxima quarta, 29, dá-se o período de recursos. “A gente reforça que amanhã se inicia o período de recursos ao gabarito. O candidato deve se orientar pelos procedimentos descritos no edital do processo seletivo, e os recursos só serão aceitos conforme as normas do edital. Na quinta-feira, 30, estaremos divulgando o resultado final”, explicou.

O resultado final com os nomes de todos os aprovados será divulgado no dia 18 de fevereiro. Ao todo, 12.056 candidatos se inscreveram para a seleção, todos em busca de uma das 5.195 vagas distribuídas nos 41 polos espalhados pelo estado. Para os candidatos que forem classificados, as matrículas deverão ser feitas no período de 19 a 21 de fevereiro, e as aulas estão marcadas para terem início no dia 2 de março.

Para se matricular, o estudante deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4 e uma declaração comprovando que ele é egresso da rede pública ou está concluindo o ensino médio neste ano. O aluno que for menor de idade deverá ser acompanhado pelos pais ou responsáveis.

Confira o gabarito preliminar através do link: http://seed.se.gov.br/ARQUIVOS/GABARITO%20PROCESSO%20SELETIVO%20PREUNI%20SEDUC%202020.PDF