CONFUSÃO EM RESTAURANTE: GUSTINHO RIBEIRO AFIRMA QUE “FÁBIO NEM ESTAVA LÁ MAIS”

27/01/20 - 11:23:54

Uma confusão registrada na último sábado (25) em um restaurante na Orla de Atalaia e que acabou ganhando muita repercussão, agora ganha uma nova versão.

A princípio, a confusão envolvia os deputados federais Fábio Reis e Gustinho Ribeiro que teriam inclusive chegado a via de fato.

Na manhã desta segunda-feira (27) Fábio Reis disse que “não houve nem o encontro, porque só o avistei de longe”, disse Fábio Reis.

Agora foi a vez do deputado Gustinho Ribeiro negar o fato. Em entrevista ao jornalista Joedson Teles, no Universo Político, Gustinho afirmou que “quando eu cheguei, a informação que recebi foi que Fábio nem estava lá mais”, disse o deputado.

Segundo declarações de Gustinho “um rapaz que estava com ele tentou me dar um chute, mas consegui me defender. Meus amigos me retiraram do local e os seguranças do restaurante retiraram Fernandinho. Foi isso que aconteceu. Não teve briga. Eu nem vi Fábio”, disse Gustinho ao jornalista Joedson Teles.