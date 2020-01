Corrida reúne participantes do Batalhão da Restauração, em Aracaju

27/01/20 - 14:01:43

A Primeira Corrida do Batalhão da Restauração realizada no último domingo, 26, na Atalaia, contou com centenas de participantes que se dispuseram a ajudar assistidos do centro de reabilitação de dependentes químicos localizado no município de São Cristóvão.

O percurso iniciou na Passarela do Caranguejo (Atalaia) até a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Aruana, para quem completou 5 km e mais à frente para quem completou os 10 km.

Foram arrecadadas centenas de alimentos (doados na inscrição) para o Centro de Reabilitação Batalhão da Restauração, que assiste atualmente há cerca de 50 jovens. Os assistidos (já passaram mais de 250 pela entidade) aprendem a ter disciplina, hierarquia, compromisso, seriedade e foco. Eles participam de palestras, cursos profissionalizantes, oficinas, atendimento psicológico, eventos religiosos, atividades esportivas e recreativas, além de eventos comemorativos.

O Batalhão da Restauração é uma idealização do deputado Capitão Samuel (PSC), que desenvolve juntamente com parceiros, um trabalho voltado para a recuperação de jovens viciados em drogas.

“A participação na corrida foi muito boa e os três primeiros colocados receberam premiação em dinheiro, mas todos que participaram estão de parabéns porque correram por uma boa causa, já que o problema das drogas é muito grave e o nosso trabalho no Batalhão da Restauração vem sendo realizado com a finalidade de devolver a autoestima aos jovens que por algum motivo se envolveram com drogas e precisam de oportunidades para retornar à sociedade”, afirma acrescentando que as instalações estão sendo ampliadas para o atendimento às mulheres dependentes de drogas.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Divulgação Redes Sociais