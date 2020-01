Estudantes trabalham na criação de startups voltadas à Educação

Durante quatro semanas, acadêmicos do MIT e da Unit colocam em prática um cronograma de atividades para o desenvolvimento de ideias inovadoras que beneficiarão o mercado educacional

Desenvolvido por uma das melhores universidades do mundo, o Massachusetts Institute of Technology – MIT), de Boston, Estados Unidos o Programa Global Startups Labs chega à Universidade Tiradentes e incentiva o empreendedorismo para a implantação de startups focadas em tecnologia. A iniciativa acontece no Tiradentes Innovation Center, localizado no Campus Aracaju Farolândia da Unit.

Esta é a terceira edição do programa em todo o Brasil, sendo a primeira vez no Nordeste. As edições anteriores aconteceram em São Paulo.

Desde o dia 07 de janeiro, sete instrutores do MIT e 29 acadêmicos da instituição de ensino participam de uma verdadeira imersão para troca de conhecimentos e experiências. Os estudantes colocam em prática um cronograma de atividades que envolvem desde a ideia de negócio, identificação de mercado, desenvolvimento de aplicativo ou software e elaboração de um modelo de negócio. No próximo dia 30, os estudantes apresentarão o resultado final dos seus projetos a representantes locais, empresários e investidores. No total serão realizados seis projetos.

O “Gubi Go”, por exemplo, visa motivar alunos a aprenderem através de jogos, oferecendo a oportunidade de se conectarem com professores mentores ao longo da experiência. O “Farol” tem como objetivo fornecer um guia a jovens universitários sobre quais habilidades eles devem desenvolver, além de adquirir as habilidades para aumentarem as possibilidades para o mercado de trabalho.

Já o “Tenty”, ajudará jovens com problemas como ansiedade e depressão a se sentirem melhor e encontrarem apoio para superarem seus problemas. O “Pathways” propõe ajudar jovens do Ensino Médio a tomarem decisões sobre qual carreira seguir, baseadas em dados e contato com profissionais. O “Sensori” objetiva explorar diferentes tipos de aprendizado e fornecer experiências personalizadas para cada criança e, por fim, o “Liz” pretende oferecer uma plataforma para escolas melhorarem sua gestão e coletar informações sobre os alunos de modo que possam oferecer uma melhor experiência para eles.

O Programa Global Startup Labs é uma iniciativa multidisciplinar, gerenciado pelo MIT Brasil.

Ascom Unit