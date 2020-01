Fábio Reis reforça convite para Dr. Valberto se filiar ao MDB

27/01/20 - 16:52:12

Durante o evento religioso do Bom Jesus dos Navegantes que aconteceu no último domingo, (26), em Propriá, o pré-candidato a prefeito de Propriá, Dr. Valberto Lima recebeu a visita dos deputados Fábio Reis (MDB) e Adailton Martins (PSD).

Entre as orações a Bom Jesus dos Navegantes, o coordenador da bancada federal de Sergipe, Fábio Reis, que está licenciado da presidência estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) reforçou o convite para que o pré-candidato Dr. Valberto Lima ingresse no MDB para fortalecer o partido. Em suas redes sociais, Fábio externou o desejo em ver Dr. Valberto filiado ao seu partido.

“Também fui deixar o meu abraço ao amigo Dr. Valberto Lima, secretário de Estado da Saúde e pré-candidato a prefeito. Aproveitei e reforcei o convite para se filiar ao MDB e fortalecer o nosso partido”, enfatizou o deputado Fábio Reis.