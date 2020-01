Fábio sobre Gustinho: “comigo não teve nada; vi ele trocando ponta-pé com nossos colegas”

27/01/20 - 09:02:05

Um suposto desentendimento ocorrido em um restaurante na Orla de Atalaia, no último sábado (25), acabou viralizando nas redes sociais, dando conta de que os deputados federais Fábio Reis (MDB) e Gustinho Ribeiro (Solidariedade) haviam se desentendido e teriam chegado a vias de fato.

Na manhã desta segunda-feira (27) o deputado federal Fábio Reis (MDB) desmentiu a informação, afirmando que “discordo da manchete dizendo que houve qualquer tipo de discordância. Não houve nem o encontro, porque só o avistei de longe”, disse Fábio Reis se referindo a Gustinho.

Fábio Reis afirmou que viu o colega deputado Gustinho trocando ponta-pé com seus colegas que o estariam acompanhando, mas que acabaram levando “uns tapas”. “Vi a confusão a uns três metros e o deputado Gustinho Ribeiro trocando ponta pé com um colega nosso. Colegas tentaram apaziguar e tomaram tapas. Mas comigo não houve nada. Nem um bom dia”, disse o deputado.

Sobre o episódio, embora Gustinho não tenha comentado sobre o assunto, o prefeito de Salgado, Duílio Siqueira diz que Fábio Reis foi o responsável pelo bate-boca. O prefeito diz que Fábio começou a agredi-lo com palavras agressivas, o que segundo ele, foi revidado à altura.

Duílio Siqueira que lamentou a situação e informou que irá registrar um Boletim de Ocorrência nesta segunda-feira (27).

Fábio também negou e alegou que foi o prefeito que se exaltou, no momento em que ele estava ao lado do balcão do restaurante à espera de atendimento.