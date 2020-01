Governo amplia número de vagas para função de Apoio Escolar I e II

O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretária de Estado da Administração (Sead), autoriza a ampliação do número de vagas destinadas à contratação temporária de servidores para a função de Apoio Escolar I e II, por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018, no âmbito da Secretária de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), com o fim específico de atender o interesse público de suprir a falta momentânea desses funcionários, que atuam diretamente junto aos alunos com necessidades especiais. A autorização, assinada pelo governador Belivaldo Chagas, ainda assegura a prorrogação de por mais um ano o prazo de validade do PSS.

Ao todo, a ampliação será de 100% nas vagas, contemplando a função Apoio Escolar I – Nível Médio – que atua na perspectiva do Cuidador Escolar e auxilia o aluno da Educação Especial no âmbito de suas necessidades de alimentação, higiene e locomoção; e Apoio Escolar II – Ensino Superior – função desenvolvida por profissional graduado em pedagogia ou curso de licenciatura superior que atua junto ao professor que está em regência de classe na sala de aula.

De acordo com a professora Lilian Alves, coordenadora da Divisão de Educação Especial da Seduc (Dieesp), setor vinculado ao Departamento de Educação (DED), a convocação, que é de competência da Sead, acontecerá de forma gradativa, atendendo a necessidade da rede estadual de ensino como prevê o edital. Ela ainda explica que a ampliação garante os direitos dos alunos com deficiência que são atendidos nas escolas estaduais de Sergipe, na perspectiva da educação inclusiva.

“A rede pública estadual de ensino tem alunos cujas as necessidades educacionais individuais exigem diferenciados recursos. Dentre esses recursos, estão os profissionais que garantem melhores condições para a inclusão do aluno com deficiência no ambiente escolar”, disse Lilian, reiterando a importância da nova convocação, a partir do cadastro reserva formado para vagas que surgirem durante a vigência do edital.

A carga horária do Apoio Escolar I é de 30 (trinta) h/semanais, contemplando, quando necessário, os sábados letivos escolares, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional onde for lotado. A remuneração mensal para o Apoio Escolar I corresponde ao salário de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais).

A carga horária mensal para o Apoio Escolar II é de 200h, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional onde for lotado. A remuneração para o Apoio Escolar II será de R$ 2.455,35 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e centavos). Saiba mais acessando o edital.