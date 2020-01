JOVEM DE 19 ANOS MORRE AFOGADO NO RIO SÃO FRANCISCO, EM CANINDÉ

27/01/20 - 06:29:20

Mais uma pessoa morre afogada no interior do estado. Desta vez, a tragédia foi registrada no município de Canindé do São Francisco.

As informações são de que o jovem identificado como Danilo Santos Barbosa, 19 anos, acabou se afogando no Rio São Francisco neste domingo (26).

O jovem chegou a ser levado para o Hospital Haydeê de Carvalho Leite, mas as informações são de que ele já chegou morto à unidade.