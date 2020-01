MNSL atende dois casos de violência sexual a menores

27/01/20 - 12:37:47

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), assegurou 127 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), durante os dias 24, 25 e 26, destas pacientes, 48 foram internadas, resultando em 41 partos e 79 foram atendidas com altas avaliadas ou liberadas para o pré-natal e três foram transferências para outras unidades.

A gerente de Admissão, Adhara Shuamme, explicou que, durante o período citado, a unidade manteve a média de atendimentos de baixa complexidade. “Porém, conseguimos três transferências para Maternidade Santa Isabel, garantindo melhor assistência para a unidade, dentro do nosso perfil. Durante final de semana houve dois casos de violência sexual a menores de idade”, contabilizou a gerente.

Ela disse que a unidade é reconhecida por ser uma unidade porta aberta, atende a vítimas de violência sexual de ambos os sexos. Nestes casos, de acordo com ela, o primeiro atendimento, de urgência, nos casos agudos, tem de ser realizado nas primeiras 72h. “É feita a profilaxia e o coquetel retroviral para prevenção de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis. Depois das 72h fazemos o acompanhamento dos exames, e apoio psicológico (de seis meses a um ano), atendimento médico, de enfermagem e assistente social, e acionamos os órgãos protetores”, alertou Adhara.

Já no centro cirúrgico da maternidade, foram contabilizados no período, 53 procedimentos, entre eles, 41 partos, sete curetagens e cinco cirurgias obstétricas. Não houve cirurgia de recém-nascidos (RN), no período citado, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

A MNSL é referência para as vítimas de violência sexual, tanto na capital quanto no resto do Estado, conta com uma equipe multiprofissional e qualificada, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial, que trabalham porta aberta, durante 24h, de domingo a domingo. A unidade fica localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.700. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Foto: Andressa Santana

ASCOM SES