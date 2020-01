MULHERES ENTRAM EM FARMÁCIA E FURTAM DEZENAS DE DESODORANTES

27/01/20 - 15:51:50

As câmeras de monitoramento e segurança de uma farmácia, localizada no bairro Santos Dumont, em Aracaju, flagraram neste domingo (26) o momento em que duas mulheres furtavam vários produtos do estabelecimento.

Os objetos eram recolhidos por uma delas e colocados dentro de uma mochila. Nas imagens, os produtos escolhidos pelas duas mulheres eram desodorantes.

Uma foto compartilhada nas redes sociais juntamente com o vídeo, mostra as duas mulheres saindo da farmácia com a mochila cheia, e sem pagar pelos produtos.

Com informações do radialista Sandoval Noticias