Polícia militar impede manifestação na ponte que liga o Porto Dantas ao Marcos Freire II

27/01/20 - 13:02:31

Com a frustração da manifestação o tráfego na ponte se manteve normalizado

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam na manhã desta segunda-feira (27) pneus que seriam utilizados em uma manifestação na ponte José Rollemberg leite, que liga o Porto Dantas ao Marcos Freire II.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na madrugada, viaturas foram enviadas para um terminal de integração, que fica próximo da ponte que seria interditada e impediram que a ponte fosse fechada, os pneus apreendidos encheram 02 vans da utilizadas pela Polícia Militar.

Os militares do 5º BPM tomaram conhecimento do fato que pessoas de uma invasão estavam planejando fechar a ponte. “A Polícia Militar se antecipou, e na madrugada de hoje recolheu todo o material como pneus e tábuas que seria utilizado na manifestação, nenhum manifestante foi preso, o material foi apreendido e destruído”, explicou o subcomandante do 5° BPM, Major Ildomario .

Informações e foto SSP