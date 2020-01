Policiais do 7º BPM apreendem diversos veículos irregulares em Lagarto

27/01/20 - 14:18:19

Policiais militares do 7º BPM, localizado no município de Lagarto, apreenderam nos últimos dias, diversas motocicletas e ciclomotores envolvidos em ocorrências que geraram registro em delegacia ou com restrições que impossibilitam sua circulação. Todos os veículos foram encaminhados nesta segunda-feira (27) para o pátio do DETRAN.

O comando do 7º BPM adverte para que os cidadãos não comprem veículos de leilões para colocar em circulação, sem antes providenciar a regularização do documento.