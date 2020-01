Prefeitura de São Cristóvão divulga programação do Carnaval dos Carnavais 2020

27/01/20 - 14:39:56

De 14 a 25 de fevereiro o município de São Cristóvão será palco de uma das manifestações culturais mais esperadas do ano: o Carnaval. Nesta edição, a Prefeitura de São Cristóvão através da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact) continuará a tradição dos bloquinhos de rua, dando suporte ao desfile de blocos organizados pela própria comunidade.

Serão mais de 30 blocos participando do evento que acontece em vários pontos da cidade, dentre eles os tradicionais ‘A Porta’, ‘Morde Fronha’, ‘Filhos de Deus’ e o Bloquinho do FASC. Além disso, a programação do Carnaval dos Carnavais contará com duas apresentações diárias na Praça Carnavalesca Dona Zil, localizada na Praça da Matriz, entre os dias 22 a 25 de fevereiro. “Na programação deste ano nós mantivemos o que pensamos enquanto estrutura, que é o apoio ao carnaval de rua, que é tradicional no município. São blocos que estarão na sede, no Grande Rosa Elze e povoados”, explicou a assessora técnica da Fundact, Elma Santos.

A estrutura será viabilizada pela Prefeitura Municipal por meio das suas secretarias, a exemplo da Secretaria da Saúde (SMS), Assistência Social e do Trabalho (Semast), Secretaria de Serviços Urbanos (Semsurb), Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto (Saae) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Tema

Neste ano o ‘Carnaval dos Carnavais’ terá como tema “Cordel na Folia”, homenageando a poetisa e cidadã sancristovense Alda Cruz. Além de ser destaque como tema do Carnaval, a cordelista também ganhará seu próprio bloco, que desfilará pelas ruas do Centro Histórico às 15h do dia 23 de fevereiro. Para completar, Alda Cruz terá uma exposição na Casa do Folclore, onde serão expostas suas obras, fotografias e peças pessoais, permanecendo no espaço de 04 de fevereiro a 01 de março de 2020.

Programação

Dia 14/02

ROSA ELZE

– 19h – BLOCO INFERNINHO (saída da Praça do Horácio Souza Lima)

Dia 16/02

*EDUARDO GOMES*

– 13h – BEIJA EU (Conjunto Lafaiete Coutinho)

*ROSA ELZE*

– 13h – BLOCO JHANFS (saída da Rua Amintas Machado)

Dia 20/02

*CENTRO HISTÓRICO*

– 23h – ACORDA

Dia 21/02

*CENTRO HISTÓRICO*

– 15h – BLOCO DA CONVIVÊNCIA (concentração na Praça do Carmo)

– 16h – ELIC FOLIA (Infantil)

Dia 22/02

*CENTRO HISTÓRICO*

– 16h – BLOCO SAÚDE TODO DIA

– 16h30 – NOIS AJEITA

– 16h30 – ZÉ DA FOLIA

– 17h – BLOCO DOS ESTUDANTES

– 18h – A PORTA

*EDUARDO GOMES*

– 15h – BLOCO AFRO REGGAE OXALUFÃ

*PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL*

– 19h – ANDERSON E A BANDA DA LUZ VERMELHA

– 21h30 – KARLA ISABELLA

Dia 23/02

*POVOADO CANTINHO DO CÉU*

– 09h – BLOCO UNIDOS DO CANTINHO DO CÉU

*LAFAIETE COUTINHO*

– 09h – BLOCO DOS AMIGOS

*TIJUQUINHA*

– 12h – BLOCO ALEGRIA (concentração na Igreja do Tijuquinha)

*POVOADO RITA CACETE*

– 09h30 – CACETINHAS

– 13h – BLOQUINHO DA RITA

*POVOADO CABRITA*

– 10h – GELA GUELA (concentração no Gela Guela)

*POVOADO TINHARÉ*

– 15h – BLOCO DO FUNDICO (concentração no Centro Cultural Irmã Dulce)

*CENTRO HISTÓRICO*

– 13h – BLOCO MORDE FRONHA

– 15h – BLOCO UNIÃO E PASTORAL DO IDOSO

– 15h – BLOCO CORDEL E FOLIA

– 16h – BLOQUINHO DO FASC

*EDUARDO GOMES*

– 11h – BORREIA

– 13h – KENGAS E MARIAS (concentração no Campo do Renatão)

– 14h – FREVORANDO (concentração na Praça N. Srª do Loreto)

*PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL *

– 16h – MARÍLIA AGUIAR

– 18h30 – OXALUFÃ

Dia 24/02

*ROSA ELZE*

– 13h – AS PODEROSAS

*EDUARDO GOMES*

14h30 – AS CHIQUINHAS

*CENTRO HISTÓRICO*

– 15h – BLOCO SOHDANOIS

– 16h – BLOCO ZÉ DA FOLIA

– 17h – BLOCO FILHOS DE DEUS

*PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL *

– 18h – TRAKINAGEM

– 20h30 – CIDADE HISTÓRICA

Dia 25/02

*POVOADO COLÔNIA MIRANDA*

04h30 – SACO DA MADRUGADA

*POVOADO CABRITA*

11h30 – ZÉ PEREIRA

*EDUARDO GOMES*

11h – TÔ NEM AÍ

11h30 – FLAPAIXÃO

12h – ENCHENDO DERRAMANDO

*BAIRRO APICUM MEREM*

15h – BLOCO AS PIRANHAS

*POVOADO RITA CACETE*

15h30 – BLOCO CARNACATÓLICO

*CENTRO HISTÓRICO*

– 15h AS CHIQUINHAS

– 16h – CASA AMARELA

– 16h – NOIS AJEITA

– 18h – A PORTA

*PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL*

– 19h – MANIA DE SER

– 21h30 – AFOXÉ DI PRETO

– Exposição “Alda Cruz, uma história em cordel!

*De 04/02 a 01/03, na Casa do Folclore*

Da assessoria