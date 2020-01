Programas de pós-graduação e a busca de qualificação profissional

27/01/20 - 09:39:06

A qualificação profissional requer a atualização constante de conhecimentos que podem ser adquiridos através dos programas de mestrado e doutorado

É fato que sem o aprofundamento dos estudos e a necessária qualificação, muitas pessoas deixam de concorrer no acirrado mercado de trabalho. Para que isso não ocorra a Universidade Tiradentes oferece novas turmas para cursos de mestrado e doutorado nas áreas Educação, Engenharia de Processos, Saúde e Ambiente, Biotecnologia Industrial e Direito.

Para Álvaro da Silva Lima, professor e coordenador dos Programas de Stricto Sensu da instituição sergipana o momento é de participação do processo seletivo para todos os programas de pós-graduação.

Diante da capacitação exigida cada vez mais pelo mercado de trabalho, o professor Álvaro considera que é indispensável ao indivíduo pensar cada vez mais no processo continuado.

“A Universidade Tiradentes faz um processo muito bom que começa com a oferta de cursos de graduação com qualidade. Esses alunos podem continuar o seu processo de formação que entendo como de formação continuada”, lembra o professor Álvaro.

Ele lembra que no passado os cursos de graduação representavam a garantia de inserção no mercado de trabalho e que hoje em dia um curso de mestrado ou de doutorado transforma o futuro e representa o passaporte para que alunos dos programas desenvolvam suas pesquisas em diversos países.

“Com o passar dos anos o mercado passou a ser cada vez mais seletivo fazendo com que haja a necessidade de o indivíduo adquirir uma maior formação através do mestrado e do doutorado”.

Uma característica a ser levada em consideração é que o mercado também passou a entender que tanto o mercado como o doutorado não formam apenas o profissional para a docência e para a universidade. “Esses títulos são cada vez mais utilizados para cargos de altos níveis dentro das empresas”, finaliza o professor Álvaro.

Para os interessados nas vagas oferecidas, os editais encontram-se a disposição aqui.

Acompanhe as datas limite para inscrições:

Doutorado PBI 21/2

Mestrado e Doutorado PEP 07/02

Mestrado e Doutorado PSA 27/1

Da Ascom