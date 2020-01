Radiopatrulha prende 02 suspeitos, apreende 02 armas de fogo, 11,5 quilos de drogas

27/01/20 - 09:50:04

Entre a sexta-feira (24), e o domingo (26), a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou a prisão de 02 suspeitos, apreendeu 01 menor de idade, 02 armas de fogo, 11,5 quilos de entorpecentes, recuperou 01 veículo roubado e durante uma ação para cumprimento de um mandado de prisão em aberto, o suspeito, que já possuía passagens pelo poder judiciário por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, reagiu a abordagem policial, foi alvejado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

As ações do BPRp tiveram início no dia 24, quando uma equipe efetuou a prisão de Allan Rocha Santos, no bairro Santa Maria, com 2,5 quilos de maconha.

No dia 25, no bairro América, um suspeito de prenome Bruno, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto e que possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, entrou em confronto com radiopatrulheiros, quando os policiais tentaram cumprir a ordem judicial contra ele.

Bruno foi alvejado, socorrido, encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .32, com 06 munições, sendo 03 deflagradas.

No domingo, 26, durante radiopatrulhamento pela região da grande Aracaju, mas precisamente no bairro Cidade Nova, um menor de iniciais M. V. G. S., foi aprendido em poder de 7 quilos de drogas, sendo 6,5 Kg de maconha e meio quilo de cocaína, e uma balança de precisão.

Na Barra dos Coqueiros, os militares do BPRp recuperaram uma Motocicleta, CG 125 Titan de placa policial HZU-7302 e prenderam o suspeito do roubo, identificado como João Vitor Ferreira dos Santos, 19 anos, com um revólver calibre .38 e 03 munições intactas do mesmo calibre e 1,5 quilo de maconha.

Informações e foto assessoria