SERGPE, BOCA JÚNIOR E FREIPAULISTANO VENCEM A TERCEIRA RODADA DO SERGIPÃO

27/01/20 - 07:02:01

A terceira rodada do Sergipão Estadium.Bet foi finalizada na tarde deste domingo (26), com a partida entre América de Pedrinhas x Sergipe. A partida aconteceu no estádio Roberto Silva, no município de Pedrinhas. Mesmo jogando fora de casa o Sergipe foi pra cima e pressionou os donos da casa.

Não demorou muito e o atacante Max Pardalzinho abriu o placar em um belo chute de fora da área. No segundo tempo, a equipe América de Pedrinhas voltou melhorou e por pouco não empatou a partida. Em erros individuais o Sergipe consegui ampliar com gols dos meias Igor Alves e Rafael. Final de jogo: América de Pedrinhas 0x3 Sergipe.

A terceira rodada do Sergipão Estadium.bet foi iniciada na terça-feira (21). As equipes do Confiança e Lagarto ficaram no empate em 0x0, na arena Batistão, em Aracaju. Na quarta-feira (22), o FreiPaulistano venceu o Dorense. O touro do agreste foi superior e pressionou do início ao fim do jogo o Dorense. A rede balançou cinco vezes no confronto para o FreiPaulistano marcaram Acácio, Luan (2x) e Neto. O meia-atacante Rodinei fez o gol de hora dos donos da casa. Final de jogo: Dorense 1×4 FreiPaulistano.

No sábado (25), a equipe do Boca Júnior venceu de virada o Itabaiana, no estádio Fernando França. Os visitantes saíram na frente, mas com dois gols do atacante Diego Neves, o time de Carmópolis conquistou os três pontos.

A quarta rodada do Sergipão Estadium.Bet terá início na terça-feira (28) e será encerrada no domingo (02). Acompanhe os s detalhes da rodada:

Terça-feira (28)

20h15 – Itabaiana x Confiança, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Quarta-feira (29)

15h30 – América de Pedrinhas x FreiPaulistano, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

Sábado (01/02)

15h30 – Boca Júnior x Lagarto, estádio Fernando França, em Carmópolis

Domingo (02/02)

15h30 – Sergipe x Dorense, estádio João Hora de Oliveira, em Aracaju

Nesta segunda-feira (27), a Comissão Estadual de Arbitragem realizará Audiência Pública para divulgação da escala de arbitragem para quarta rodada. O evento acontece na sede da Federação Sergipana de Futebol, às 15 horas.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Wendel Resende