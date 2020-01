TURISTAS FRANCESES SÃO RESGATADAS APÓS BARCO NAUFRAGAR EM ARACAJU

27/01/20 - 05:00:28

Quatro pessoas, entre elas, dois turistas franceses, foram resgatadas na noite do último sábado (25) após a embarcação onde estavam naufragar e elas ficarem ilhadas em um banco de areia no Rio Vaza Barris, em Aracaju.

As informações são de que eles tiveram que nadar cerca de 500 metros até um banco de areia, onde aguardaram o resgate.

As informações são de que foi possível estabelecer contato com uma das vítimas através do celular e desta forma foram passadas orientações de como proceder até que os bombeiros chegassem.

As vitimas foram socorridas e todas estavam conscientes e orientadas, com sinais de hipotermia. Uma delas apresentava uma lesão de contusão no braço direito e um corte no queixo, que ao chegar em terra foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital não divulgado e os outros três tripulantes foram para um hospital particular na capital. Todos foram liberados.

Com informações do G1