Últimos dias para se inscrever nas Oficinas do Centro de Criatividade e Gonzagão

As inscrições e as oficinas são gratuitas. Para realizar a inscrição os interessados devem apresentar documentação até a próxima sexta-feira, 31 de janeiro.

Encerram na próxima sexta-feira, 31, as inscrições para as oficinas do Centro de Criatividade e Espaço Cultural Gonzagão, que são uma realização do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, e tem como objetivo realizar ações contínuas para ampliar a oportunidade de desenvolvimento das pessoas através da diversidade e expressões artísticas, que sirvam como instrumentos de inclusão social.

Os interessados precisam levar documentação (RG, CPF e comprovante de residência) para realizar a inscrição de forma presencial no local em que desejam fazer a oficina, até sexta-feira, 31 de janeiro, das 9h às 17h, sem intervalo para almoço.

As inscrições e as oficinas são gratuitas e nesse primeiro semestre acontece a etapa de iniciantes – aqueles que não tiveram nenhum contato físico com algum instrumento, com vagas para: dança, teatro, funcional, percussão e violão (esta já esgotada) no Centro de Criatividade. Já no Complexo Cultural Gonzagão as vagas são para oficinas de dança e teatro. As aulas terão início em fevereiro e seguem até junho.