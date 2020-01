AE quer expulsar Gualberto; João Daniel diz que não há clima

28/01/20 - 07:08:16

A Articulação de Esquerda, tendência do Partido dos Trabalhadores, protocolou documento pedindo o enquadramento do deputado estadual Francisco Gualberto (PT) na Comissão de Ética por ter votado a favor da Reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais.

Em entrevista na manhã desta terça-feira (28), ao programa Impacto, na FM Jornal, Tadeu Brito, membro da Articulação de Esquerda, afirmou que será pedida a expulsão do deputado Gualberto do quadro de filiados ao PT e o motivo foi o voto favorável do petista, para aprovação da reforma da previdência estadual.

Já o deputado federal João Daniel, presidente do diretório estadual, disse que “esta não é uma prática do nosso partido. Tenho o maior respeito por Gualberto, que é um importante nome do nosso agrupamento”, disse Daniel.

Segundo João Daniel, “não houve posição deliberação do PT em Sergipe contra ou à favor à Reforma da Previdência, por isso Gualberto não teria agido em contrário a definição do partido”, afirmou.