APROVADOS EM CONCURSO DE JAPARATUBA RECLAMAM ATRASO NA CONVOCAÇÃO

28/01/20 - 11:18:41

Participantes do último concurso público realizado no município de Japaratuba, estão reclamando do atraso na convocação dos aprovados.

Um dos aprovados, diz que recentemente os trabalhadores foram surpreendidos, ao tomarem conhecimento da convocação de cerca de 45 cargos em comissão. “O que nos deixa triste é ouvir da administração que o município não tem dinheiro. Então como se contrata quarenta comissionados?”, questionou.

A indignação segundo o denunciante, é o fato de que, “enquanto contrata 41 comissionados, a prefeitura convoca apenas de cinco aprovados no concurso. Ninguém consegue entender uma situação dessas”.

Ele explica que nesse certame, 60 participantes foram aprovados. “Vamos esperar até quando?. Será que vão esperar que o concurso não tenha mais validade?. Espero que a administração convoque os aprovados, afinal estudamos e nos dedicamos muito para poder obter êxito”, desabafou o aprovado.