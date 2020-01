Cabo Amintas critica qualidade do transporte urbano em Aracaju e o provável aumento das passagens

28/01/20 - 05:14:42

Na noite desta segunda-feira, 27, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou o programa “Nas Ruas”, live liderada por ele e divulgada através de suas redes sociais para discutir os incidentes constantes com os veículos de transporte público.

Amintas iniciou a live falando sobre os acontecimentos do último final de semana e do dia sobre os acidentes com 2 ônibus coletivos na zona de expansão de Aracaju. “Muitas coisas estão acontecendo na cidade, teve um ônibus que caiu em buraco, a terra literalmente abriu na zona de expansão. Hoje ainda tivemos mais um fato, outro ônibus incendiou também na mesma área”, comentou.

O apresentador parabenizou os motoristas dos ônibus pela atitude sensata e habilidade na retirada dos passageiros, o que evitou uma tragédia. Mas, também criticou a postura do prefeito Edvaldo Nogueira que anunciou o aumento no valor das passagens do transporte coletivo.

“O prefeito ‘Pinóquio’ quer, simplesmente, aumentar o valor das passagens. Me diga se tem condições uma coisa dessas? Eu espero que a população aracajuana não aguarde e aceite sentada que esse prefeito venha favorecer mais uma vez aos empresários, donos das empresas de transporte urbano sem fazer uma licitação. Coisa que ele prometeu fazer desde sua campanha”, criticou Amintas.

Por fim, Amintas anunciou o novo quadro de investigação que fará no seu programa “Nas Ruas”. “Quero avisar a todos que a partir da próxima semana teremos uma live em formato diferente, vamos trazer um novo quadro, ‘Cada crime tem sua história’. Nesse quadro vamos mostrar o passo a passo das investigações se crimes no estado de Sergipe. Você vai se surpreender”, convidou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas