Veículo que transportava a delegada delegada Georlize Teles capota e cai em ribanceira

28/01/20 - 05:06:00

O veículo que transportava a Dra. Georlize Teles, delegada de polícia e Secretária de Defesa Social de Estância, se envolveu em um acidente registrado na noite desta segunda (27) na rodovia que liga a Caueira a Aracaju, e o carro acabou capotando.

A informação foi passada pelo seu colega, delegado Paulo Márcio que usou as redes sociais para dizer que “recebemos a informação de que, no início da noite, o veículo que transportava a Dra Georlize Teles, delegada de polícia e Secretária de Defesa Social de Estância, havia se envolvido em um acidente”.

Em conversa com Paulo Márcio, Georlize contou que o veículo capotou duas vezes antes de cair em uma ribanceira.

Embora a gravidade do acidente, a delegada disse que os ocupantes do veículo foram socorridos, tiveram atendimento médico e passam bem.

“Georlize nos pediu pessoalmente para transmitir essa mensagem com o intuito de acalmar os amigos, colegas de trabalho e a sociedade em geral, além de agradecer a todos pelas orações e preocupação manifestada com a vida e a saúde de toda a equipe”, contou Paulo Márcio, no grupo de WhatsApp Café com Política.

Sobre o acidente, Georlize disse que um motorista fez uma ultrapassagem forçada e para evitar o choque frontal, o motorista do carro em que ela estava, perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira.

As informações passadas pela delegada Georlize, são de que cinco pessoas estavam no carro, sendo que quatro tiveram ferimentos leves e um Guarda Municipal quebrou o braço.

Foto redes sociais

Munir Darrage