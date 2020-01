Como fica em palanques diferentes?

28/01/20 - 00:01:12

Diógenes Brayner – [email protected]

Percebe-se que os pré-candidatos se agitam, trabalham para assegurar alianças e fazer novos blocos que fortaleçam seus nomes. Ainda não existem definições absoluta quanto indicações definidas. Apenas a do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido), que disputa a reeleição. O ex-deputado Márcio Macedo (PT) não há mais risco de ficar fora do pleito. O partido já definiu por ele, embora duas tendências ainda estejam fazendo plenárias, para anunciar apoio à sua pré-candidatura. São elas: Articulação de Esquerda, que tem à frente o professor Dudu, e o Movimento Socialista, dos professores Iran Barbosa e Ana Lúcia.

Há euforia dentro do partido. As lideranças petistas acham que estava na hora da sigla ir a campo e ter candidatura própria, para reativar o ciclo em que sempre esteve nos pleitos majoritários. Um deles admite que houve o afastamento do bloco que compunham há anos, mais reconhece que será apenas no primeiro turno, considerando como “normal” manter-se aliado ao Governo e respeitar as composições que ele fizer: “é bom deixar claro que no segundo turno estaremos juntos e defendendo os mesmos objetivos.

Sobre isso há um fato que vem sendo comentado entre aliados, tanto de Belivaldo Chagas quanto do próprio Edvaldo Nogueira: “Como se comportarão pessoas que não deixaram a aliança, ao verem em um palanque o governador defendendo um projeto político e, em outro, alguns dos seus auxiliares fazendo campanha contra?” É fato para se constatar mais à frente, porque carece de muita paciência, republicanidade e frieza para participar de um momento desses.

Os demais prováveis candidatos também estão conscientes de que disputam, em nível de igualdade, as eleições majoritárias na Capital. Dois deles, lógico, estarão no segundo turno. Tem nomes como o do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) e mais recentemente o da delegada Daniela Garcia (Cidadania) que terão pré-candidaturas lançadas e aparecem como cotados para a disputa, junto com Márcio Macedo e Edvaldo Nogueira, embora o nome de Garcia jamais fora testado nas urnas.

Entretanto, entre parte de eleitores e de pré-candidatos a vereador, ouve-se que a disputa será para chegar ao segundo turno, onde Edvaldo espera aquele que chegar por lá, ou mesmo até já acabar com o jogo no primeiro turno. Dentro de uma análise rápida, Edvaldo é o nome mais forte, em razão do trabalho que realiza em Aracaju e por se manter em alta junto à opinião pública. Os demais precisam conquistar o voto dos que não aprovam a atual administração… Não será fácil.

Algo estranho

Dá para perceber que alguma coisa estranha acontece na cabeça de um bem ilustrado analista político que ocupa a mídia todos os dias.

*** Ou houve algum rompimento, ou a dedução de que não estava no caminho certo. A mudança é ‘da água para o vinho’.

Bloco desarrumado

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) esteve sábado no ‘Vumbora’ e percebeu uma diferença do que acontecia politicamente no Pré-caju: “não mostrou grupo político coeso para as eleições”.

*** – O Pré-caju mostrava a decisão dos ‘blocos políticos’, com todos arrumadinhos. Sábado estavam tão desarrumadinhos… Brincou.

Unir companheiros

Jackson Barreto aconselha ao prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) que comece a conversar com os amigos e aliados, para unir ainda mais os companheiros.

*** Disse que o lançamento de candidatura própria pelo PT foi ruim para os dois.

Definição para 2022

JB diz que ainda não tem definição para 2022, mas avisa que se acender uma luz no final do túnel, em relação à situação de Lula, ele gostaria de participar de um projeto nacional comandado pelo ex-presidente petista.

*** Jackson disputaria mandato federal e diz: “quem quiser que ache ruim, porque não abro mão de me manter no centro-esquerdo”.

Café e política

O governador Belivaldo Chagas (PSD) almoçou ontem, no restaurante Tio Armênio – shopping Jardins – com o deputado Zezinho Sobral (Podemos) e o ex-prefeito de Japaratuba, Hélio Sobral.

*** Após o almoço, os três bateram um papo tranquilo, puxado a um cafezinho e sem serem incomodados.

MDB se reúne

O MDB reuniu-se ontem para fazer uma avaliação do partido para a disputa municipal deste ano, sobre candidaturas proporcionais e majoritárias no interior e Fundo Eleitoral.

*** Outro encontro acontecerá na próxima semana para definições.

*** Estavam na reunião Fábio Reis, Sérgio Reis, Jackson Barreto, Benedito Figueiredo e outros integrantes da direção estadual.

Bloco em São Cristóvão

Pré-candidatos a prefeito de São Cristóvão – Capitão Samuel, Betão, Armando Batalha e Lauro Rocha – constroem um acordo político que está quase concluído.

*** A proposta é apoiar o nome a prefeito de quem estiver à frente em três pesquisas (feitas em março) contra o atual prefeito Marcos Santana, que tenta reeleição.

*** O grupo trabalha para contar com a participação de Gedalva Umbaúba (PTN), que também anuncia pré-candidatura.

Última pesquisa

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que o seu grupo está realizando uma última pesquisa de rua e deve ter resultado na sexta-feira.

*** – Com essa avaliação é que vamos definir a pré-candidatura em Aracaju. Disse ainda que o bloco só vai tratar de coligações mais adiante

Muitas filiações

Segundo Alessandro, o Cidadania tem feito “muitas filiações e há expectativa de aumentar ainda mais nas próximas semanas”.

*** Disse que já são 34 diretórios instalados: “Em todos teremos chapas de vereadores e pelo menos na metade candidatura majoritária”.

*** em relação ao Governo Federal diz que a posição do parido é de “independência”. E mais: “Isso vale para qualquer integrante do Governo”.

PT está investindo

A informação é de um político influente: o PT está investindo em um entendimento para composição com o PSB. Um membro socialista confirma que o partido tem recebido amigos em comum que sugerem a aliança.

*** Até o momento, entretanto, não houve qualquer encontro ou conversa entre diretores dos dois partidos.

*** Dentro do PSB se comenta que o PT tenta fortalecer mais um pouco a pré-candidatura de Márcio Macedo, para ter argumento capaz de convencer para formação de aliança.

Candidatura forte

Setores do PSB admitem que a legenda tem um nome forte para disputar a Prefeitura e citam o de Valadares Filho como pré-candidato: “ele acena para isso, independente de uma conversa com o PT”.

*** O PSB acha que Aracaju terá quatro candidaturas fortes à Prefeitura: a do próprio partido, a do Cidadania, a de Márcio Macedo e a de Edvaldo Nogueira. Duas delas estarão no segundo turno.

Psol terá candidato

O Psol deve lançar candidatura própria a prefeito de Aracaju. A militância insiste no nome do delegado Mario Leony, que já é filiado ao partido, disputou as eleições de 2018 e tem apoio da maioria do partido.

*** Nesse caso, o ex-presidente da OAB, Henri Clay, ficará fora de pré-candidatura de cogitação pelo Psol.

Muito satisfeito

O pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo, está trabalhando muito para manter a unidade do partido em torno do seu nome e organizando a pré-candidatura.

Márcio se diz “muito satisfeito” com a aceitação dos companheiros e tem certeza que o PT continuará unido para reconquistar seu espaço na política de Sergipe.

Líder do Governo

Ainda não há qualquer definição, mas o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) pode ser o líder do Governo a partir do reinício dos trabalhos legislativos.

*** Nos bastidores, esse é um assunto que circula já há alguns dias.



Um bom bate papo

Volta Pré-Caju! – A possibilidade do Pré-Caju retornar em 2021 é grande e já está provocando reuniões para avaliar como seria a semana pré-carnavalesca em Aracaju.

Novo trajeto – O trajeto do novo Pré-Caju deve ser definido em pista dupla, para acomodar blocos e ‘pipoca’. A orla aparece bem no radar.

Desfile desperta – A experiência do ‘Vumbora’, que desfilou no sábado a partir da praia de Aruana, puxado por Bel Marques, despertou para o retorno da prévia.

Pista única – O trajeto de circulação do ‘Vumbora’ era em pista única, o que dificultou o desfile do bloco e da pipoca. Daí a necessidade de pista dupla.

Sobre celular – Em alguns trechos do desfile a Polícia teve que intervir, para prender assaltantes que formaram um grupo para roubar aparelhos de celular.

Precisa se reeleger – O prefeito Edvaldo Nogueira ficou animado com a possibilidade da realização do Pré-Caju. Para realizá-lo em 2021, ele precisa se reeleger a Prefeitura.

Em movimento – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) está se movimentando muito para fortalecer o seu partido e conquistar novos aliados.

Valdevan atua – Quem também vem trabalhando em silêncio é o deputado federal Valdevan Noventa, que vai lançar candidatos a prefeitos na região sul e sertão.

Segurar a barra – Pega fogo a política em Lagarto. Os líderes têm que “segurar a barra” e não deixar que o confronto aconteça entre seus aliados.