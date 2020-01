CPAC implementa coleta seletiva na tradicional festa de Reis em Siriri

28/01/20 - 14:20:17

O município de Siriri, região Agreste de Sergipe, comemorou a tradicional Festa de Reis, nos dias 25 e 26/01. O Consórcio Público do Agreste Central de Sergipe (CPAC), em parceria com a Prefeitura Municipal, organizou uma estrutura de coleta seletiva, com Ponto de Entrega Voluntária, e equipada com toldos, tonéis e faixas explicativas para incentivar o descarte dos rejeitos nas lixeiras.

Após o evento, o Consórcio, através da cooperativa de catadores, recolherá esses materiais para reciclagem e colaboração aos catadores de resíduos sólidos.

” O Cpac tem o compromisso de auxiliar o município de Siriri, referente a coleta de resíduos sólidos. Não poderia ser diferente no evento de Reis, no qual o fluxo de pessoas e produção de resíduos é acentuado. Mantemos assim, o nosso papel de cuidar das pessoas e do meio ambiente”, disse o superintendente, Evanilson Santana.

Fonte e foto Innuve Comunicação