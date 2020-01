CRIAÇÃO DE GALO DE COMBATE EM SERGIPE AGORA ESTÁ GARANTIDA POR LEI

28/01/20 - 15:31:55

Agora é LEI! De autoria do deputado estadual Garibalde Mendonça, o governador Belivaldo Chagas sancionou e já foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe, a Lei No. 8.657, que dispõe sobre a criação, manejo e exposição de aves da Raça Mira – Galo de Combate, no âmbito do Estado de Sergipe.

A Lei atende um pleito dos criadores da raça, que procuram o parlamentar para que fosse apresentado o Projeto de Lei.

Prontamente Garibalde atendeu os criadores, e contou com a aprovação de seus pares, para então ter a sanção governamental.

Da assessoria