Cursos livres ajudam pessoas a alavancar a carreira

Novas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, promover qualificação profissional e ainda atualização de técnicas ou ferramentas recentes. Essas são algumas das vantagens dos cursos livres. Com uma grade variada de temas, a Universidade Tiradentes atualiza, mensalmente, as ofertas. “São cursos de curta duração, com variação de 4h a 26 horas, muito objetivos e voltados para o mercado de trabalho”, explicou o professor Márcio Ramos, coordenador dos Cursos Livres da Unit.

A formação, que mescla professores da instituição e de fora, é disponibilizada para todos os públicos, tanto para os alunos como para comunidade externa. Acadêmicos da Unit também podem ministrar aulas nesse formato desde que tenham uma recomendação do coordenador do curso.

“A vantagem para quem está na graduação é que essas horas contam como atividade complementar, necessárias para atender o currículo acadêmico. Para os que estão na reta final da graduação é uma possibilidade de atualização e aprofundamento de algum tema. Para quem está inserido no mercado de trabalho ou busca de uma colocação, é uma oportunidade para adquirir novas habilidades e conhecimentos”, disse Ramos.

Para o mês de fevereiro estão sendo ofertados oito cursos. Outros 10 estão programados para março. Para saber mais acesse https://portal.unit.br/cursoslivres/

