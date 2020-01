Defesa Civil inspeciona montagem das estruturas do Projeto Verão 2020

28/01/20 - 09:38:40

Para garantir a segurança estrutural do Projeto Verão 2020, equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) acompanham todo o processo de montagem das estruturas do evento, que será realizado pela Prefeitura de Aracaju, na Orla da Atalaia, nos dias 1 e 2 de fevereiro, com patrocínio do Ministério do Turismo.

Assim, a Defesa Civil de Aracaju fiscaliza o cumprimento de todas as normas de segurança no processo de montagem das estruturas, para que, na vistoria final, tudo esteja em conformidade com os projetos previamente aprovados, de modo a assegurar tranquilidade durante as duas noites de programação festiva.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, as estruturas são inspecionadas desde o início da montagem. “Fazemos as inspeções desde que a montagem das estruturas é iniciada, para que qualquer problema, sendo identificado, possa ser corrigido a tempo. Quando partirmos para a vistoria final, saberemos que está tudo certo, pois já vínhamos acompanhando”, explica.

Antes mesmo de realizar o acompanhamento da montagem, a Defesa Civil de Aracaju recolhe toda a documentação necessária para realização da festa. “Toda a documentação já foi apresentada com todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de montagem e desmontagem, assim como do teste de carga da estrutura”, pontua o coordenador do órgão, major Sílvio Prado.

O coordenador ressalta que a estrutura utilizada é a mesma que foi montada para o Réveillon 2020, diferenciada apenas pela retirada do camarote central, que não vai compor o evento, assim como a área de fogos, já que não haverá show pirotécnico. “Temos a segurança do que já foi montado pois foi testado e avaliado. Mesmo assim continuamos com a atenção para a conclusão dessa montagem”, reforça