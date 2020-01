Definido: Delegada Daniele Garcia é a pré-candidata a prefeita e Dr. Emerson será o vice

28/01/20 - 13:27:34

A partir da próxima terça-feira, dia 28 de janeiro, integrante do Cidadania, liderados pelo senador Alessandro Vieira, estarão nos municípios no interior do estado para lançar as primeiras pré-candidaturas da legenda para as eleições 2020.

O roteiro inclui reuniões com as executivas municipais do Cidadania, filiação de novos membros, entrevistas em rádios e o lançamento de pré-candidatos à prefeitura de grandes cidades sergipanas, como a capital Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Estância.

Em Aracaju, a escolha já foi feita e será anunciada à população na semana que vem e as informações passadas por um membro do Cidadania, são de que os nomes escolhidos foram o da recém filiada ao partido, delegada Daniela Garcia como a pré-candidata a prefeita e o médico e ex-vereador Emerson Ferreira, será o vice na chapa.

O partido terá uma chapa puro sangue e segundo esse filiado, “essa foi a decisão mais correta tomada pelo nosso partido que espera e confia nessa dupla que irá mudar a história da política em nossa capital”, afirmou.

Ainda segundo ele, a vereadora Emília Corrêa, que faz parte do agrupamento e que teve seu nome citado como uma das possíveis pré-candidatas à prefeitura, irá disputar a reeleição. “Emília é uma pessoa correta que quer o melhor para Aracaju e para o nosso agrupamento e, como ela bem disse várias vezes, se não for para disputar a PM, que ela iria para a reeleição. Isso mostra o engrandecimento e fortalecimento de nosso grupo”, comemora o militante.

Munir Darrge