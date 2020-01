HOMEM RESISTE À PRISÃO, TROCA TIROS COM PMs E MORRE NO INTERIOR DO ESTADO

28/01/20 - 08:51:52

Um homem morreu durante uma operação realizada por policiais da 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar, ocorrida nesta segunda-feira (28) no município de Cristinápolis.

As informações são de que o homem identificado como Railmo Coutinho Guilherme Santos, 28 anos, reagiu a prisão, trocou tiros com os policiais e acabou sendo baleado.

Ele foi socorrido e levado para um hospital próximo, mas morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.