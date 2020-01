JONY MARCOS DIZ QUE PASTOR ALVES NÃO IRÁ PARA REELEIÇÃO PELO REPUBLICANO

28/01/20 - 05:49:58

Nesta segunda-feira, 27, na estreia do programa jornalístico Inove Notícias na rádio Cultura 670 AM, o Presidente Estadual do Republicano, Pastor Jony, durante entrevista ao radialista Kleber Alves falou sobre o posicionamento do partido em relação ao processo eleitoral deste ano. Destacando o apoio da maioria dos correligionários por apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira.

Questionado se união com Edvaldo estava atrelada a volta do comando da SMTT (Superintência Municipal de Transportes e Trânsito), Jony descartou.

Já em relação a formação de chapa proporcional, o dirigente revelou que partido constituirá bloco sem a presença político com mandato.

“O pré-candidato que vier para o partido não vai encontrar nenhuma surpresa. Não teremos nenhum vereador com mandato ou tubarão e não vamos priorizar ninguém”, frisou Jony.

Com isso, o único representante do partido no parlamento, vereador Pastor Alves, não vai para à reeleição pelo Repulbicanos.

Por Elder Santos, com informações do programa Inove Notícias