Mistério! Por que o PSC não quer apoiar Gilmar Carvalho para a PMA?

28/01/20 - 13:00:46

Na tarde dessa segunda-feira (27), na estreia do programa Inove Notícias, apresentado pelo radialista Kléber Alves, na Rádio Cultura de Aracaju, o também comunicador e deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) foi um dos entrevistados e, na oportunidade, reconheceu que cometeu um equívoco em sua filiação ao Partido Cristão. O “Cancão” fugiu de todas as polêmicas, se revelou muito amigo do ex-deputado federal André Moura, mas confirmou que está lutando para sair da legenda na Justiça.

Gilmar Carvalho explicou que, se obtiver a garantia judicial, será candidato a prefeito de Aracaju com todas as forças e se diz preparado para exercer o cargo. Durante a entrevista, ele ratificou o convite formal feito pelo DEM para ele disputar a PMA pelo partido. O deputado não antecipou os nomes, mas anunciou que está mantendo conversas com outras duas legendas, que também estariam dispostas a bancar seu projeto político.

Um pouco antes de entrar no ar, o secretário-geral do PSC, Clóvis Silveira, também foi entrevistado e, diante do questionamento feito pelo radialista Alex Carvalho, confirmou que o PSC terá candidato a prefeito de Aracaju, mas para a surpresa deste colunista o partido não terá uma alternativa própria, não será alguém dos seus quadros. Segundo o próprio Clóvis revelou que o grupo irá apoiar uma das pré-candidaturas já postas e que o anúncio se dará em breve…

Vale lembrar que, recentemente, Clóvis e o ex-deputado Zeca da Silva foram recebidos pelo prefeito Edvaldo Nogueira, no Centro Administrativo, quando praticamente formalizaram o apoio do PSC à continuidade da atual gestão. Agora, como perguntar não ofende, se tinha intenção de ficar com Edvaldo, por que o partido promoveu um ato no plenário da Assembleia Legislativa, em 2019, apoiando uma pré-candidatura de Gilmar a prefeito de Aracaju? Foi “coincidência” ou pura armação?

É importante frisar que o PSC é um partido ainda “jovem” e que fez história em Sergipe, tornando-se rapidamente uma das legendas mais fortes do Estado. Mas hoje em dia, estranhamente, o partido tem um nome competitivo em seus quadros e não o apoia para a Prefeitura de Aracaju? O que há de errado com Gilmar Carvalho? É natural que alguns gostem, que outros não lhe suportem, mas tem que prevalecer o respeito. Ele está deputado estadual com legitimidade, com o voto popular!

A decisão do PSC de apoiar Edvaldo Nogueira seria natural, politicamente falando, mas como está colocado, ficou claro que é quase que uma imposição “cima para baixo”! Agora este colunista confessa que ficou curioso em meio a esse “mistério”! Se Gilmar vinha sendo bem avaliado em um confronto com Edvaldo, por que o partido opta em abdicar de disputar a PMA para “apoiar alguém”? É um “gigante” que hoje mais parece um “cartório” e que vai sendo conduzido “embaixo do braço”…

Veja essa!

Questionado sobre o DEM na entrevista, Gilmar Carvalho disse que viajou a Salvador (BA) com José Carlos Machado e foi apresentado ao prefeito ACM Neto. Se revelou surpreso com o convite e com as palavras ditas pelo democrata baiano. “Machado é testemunha de tudo o que conversamos”.

E essa!

Segundo Gilmar, ACM lhe disse que “você é o único nome capaz de fazer ressurgir a oposição em Sergipe”. Surpreso, o deputado afirmou que “eu estou preparado para administrar Aracaju. Eu não estarei fora da eleição na capital e nem o hospital vai me tirar dessa campanha”.

E o Cidadania?

Durante a entrevista, Kléber Alves questionou Gilmar sobre a conversa demorada que ele teve, mais cedo, na FM Jornal, antes da entrevista com o senador Alessandro Vieira (Cidadania). O deputado minimizou, confirmou que tem uma boa relação com o Cidadania, mas não deu mais detalhes…

Chapinha do PSC

Durante a entrevista, Clóvis Silveira confirmou que o PSC terá uma chapa muito competitiva para vereador em 2020 e que, segundo ele, repetirá o êxito de 2016. “Não posso falar sobre a votação, porque aí só vamos saber após o resultado da eleição, mas não ficaremos abaixo de qualquer outra legenda”.

Jony Marcos I

Falando pelo Republicanos, o ex-deputado federal Jony Marcos confirmou no programa Inove Notícias, na Rádio Cultura, que há um entendimento pelo apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira que “cresce a cada dia”. “Não está fechado ainda, mas aos poucos isso vai se resolvendo”.

Jony Marcos II

O ex-deputado avaliou que em 2018 os Republicanos enfrentaram nas urnas o maior “revés” de sua história em Sergipe. Ele ratificou que estão estruturando o partido para montar uma chapa competitiva de vereadores, onde todos tenham chances. “Aqui não tem surpresa de vereador com mandato ou de preparar o partido para alguém ganhar. São todos iguais”.

Causos de Aracaju I

Mais uma vez a comunidade da zona de expansão reclama da “cratera” na Avenida José Vicente de Almeida. Em 2019 caíram no buraco uma Pajero TR4 e um VW Voyage; essa semana o asfalto voltou a ceder um ônibus caiu no local. Enquanto DESO e PMA não se entendem, o povão segue na “qualidade de vida”…

Causos de Aracaju II

Um ônibus da Viação Paraíso (Grupo Progresso), apresentou falha no sistema de combustível, também na região da Zona de Expansão. O motorista agiu rápido e conseguiu esvaziar o veículo que pegou fogo e deu “perda total”, por conta dos revestimentos inflamáveis. A empresa ainda não sabe as causas do incidente.

Causos de Aracaju III

Depois do réveillon do Setransp na virada do ano e do incêndio neste veículo, vem aí mais um reajuste da tarifa do transporte coletivo de Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira já confirmou, possivelmente para antes do Carnaval. As empresas cobram, a PMA banca e o povão novamente vai “dançar” na folia…

Alô Banese!

Alguém sabe explicar em Sergipe o que acontece com o Banese Card? Como é que o cartão que leva o nome do banco dos sergipanos, agora Mundo afora, mesmo com a opção “crédito” ativa não é aceito em diversos comércio do mercado local? Como é que o banco investe em promover o cartão para uso internacional se ele não é aceito pelos próprios empresários sergipanos? Galeguinho, galeguinho…

Doações da Cehop

A coluna tomou conhecimento que a CEHOP fez circular sua defesa sobre a AÇÃO POPULAR 2020.1180.0337, que o advogado Fernando Valeriano, afirma como sendo ilegais doações de mais de 200 lotes no Conjunto Marco Freire II. Entre outras assertivas diz que o Ministério Público, através do promotor Julival Pires Rebouças Neto, da Curadoria do Patrimônio Público de Nossa Senhora do Socorro arquivou o processo.

E as provas?

Só que a CEHOP não apresentou prova alguma sobre a efetivação das revogações das doações. Pode até ser verdade, que o procedimento da Curadoria de Socorro tenha sido arquivado, mas, este colunista tem em mãos provas de que, mesmo já passados quatro anos desde o eventual arquivamento do procedimento que alertou a CEHOP sobre a ilegalidade das doações, os lotes continuam em nome do SINTRACON, que foi o beneficiado na suposta ilegalidade.

Caô, caô, não!

Este colunista recebeu provas (Certidões de Inteiro Teor datadas do dia 23 de janeiro e emitidas pelo Cartório de Socorro), onde se constata que os lotes ainda têm como proprietário o SINTRACON. É necessário que a CEHOP e o Governo do Estado, ao invés de fazerem circular nota explicativa inócua, uma vez que totalmente inverídica, mostrem que cumpriram o que se comprometeu perante o Ministério Público ainda no ano de 2016. Chega de embromação.Com a palavra o MPE…

Feiras clandestinas I

Em entrevista na FAN FM, na última sexta-feira (24), o presidente da EMSURB, Luiz Roberto, informou que, feita a licitação das feiras livres de Aracaju, o prazo para a empresa vencedora “apresentar as garantias da estrutura” seria essa segunda-feira (27). Como perguntar não ofende, se a empresa participou da licitação, ela já não deu essas garantias?

Feiras clandestinas II

E até quando o Município de Aracaju e o Prefeito Edvaldo Nogueira ficarão esperando a boa vontade da empresa de apresentar as garantias que vai gerir as feiras conforme consta no edital de licitação? Cadê o Ministério Público Estadual? Está dormindo ainda? Porque feita a concorrência, sem a assinatura das ordens de serviços dos cinco lotes, as feiras livres de Aracaju estão atuando clandestinamente, hoje em dia.

UFS I

A Universidade Federal de Sergipe divulgou uma nota, informando à Comunidade Universitária do campus de São Cristóvão que a partir desta terça-feira (28) o fornecimento de alimentação (almoço e jantar) no Resun será suspenso para manutenção emergencial de suas câmaras frigoríficas.

UFS II

Isso ocorreu por conta de uma pane no sistema de refrigeração que acabou provocando a suspensão no fornecimento de alimentação. Apesar da recente modernização do sistema de refrigeração, uma pane no sistema impossibilita a continuidade dos serviços com segurança para os usuários. As providências estão sendo tomadas para o restabelecimento do funcionamento do RESUN, com a máxima brevidade.

Bombeiros I

Segundo denúncia da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe, em parceria com o blog Espaço Militar, o 2º SGBM sediado no município de Nossa Senhora do Socorro teria passado alguns dias sem nenhuma viatura operacional, pois a única que estava em funcionamento, a ABT-18 (auto bomba tanque), ficou inoperante por falta de manutenção.

Bombeiros II

Ainda segundo a denúncia o 2º SGBM atende a 9 municípios, que passaram a contar com viatura de Aracaju ou outra unidade mais próxima, afetando o tempo resposta de uma ocorrência. A ASPRA/SE anunciou oficiaria o Ministério Público Estadual acerca de mais este problema grave no CBMSE. “Espera-se que o Estado de Sergipe tome providências no sentido adquirir novas viaturas, visto que as existentes, como já denunciado anteriormente, estão com suas vidas úteis ultrapassadas”, denuncia a entidade.

Câncer I

O Projeto ´Diagnóstico Precoce: o caminho mais curto para a cura do câncer infantojuvenil´ atuou, mais uma vez, em municípios do interior do Estado de Sergipe no ano de 2019. A iniciativa da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) é desenvolvida desde 2005, de forma sazonal pela equipe da instituição.

Câncer II

O objetivo é alertar os profissionais de saúde, pais, professores e população em geral sobre a importância de reconhecer precocemente os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Desta vez o Projeto contou com os recursos do Edital Ação Infância e Vida 2018/Coniacc e Banco do Brasil. No total, 35 instituições se inscreveram no Edital e 10 foram selecionadas, com valor de financiamento de R$ 50 mil.

Avosos

Segundo informações do presidente voluntário da Avosos, fundador Wilson Melo, a meta da instituição com a realização deste Projeto é mobilizar e conscientizar a população sobre importância da identificação precoce do câncer infantojuvenil; capacitar os profissionais da Rede de Atenção Básica de Saúde dos Municípios, visando aumentar o seu conhecimento sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil; e atender as crianças e adolescentes com suspeita de câncer encaminhados pelo Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe/HUSE e UBS, contribuindo com a rede de atenção oncológica pediátrica.

Cabeçaju I

No domingo (9), das 16h às 24h, Aracaju será palco de mais uma edição do Pré Carnaval Cabeçaju. A festa será comandada pelo talento de Winnie Souza (The Voice Brasil 2019) e Klessinha Sanddys (A Baronesa), trazendo outros convidados especiais. O evento terá ainda a participação de Seichele Barbosa, intitulada bonita e cheirosa no Programa Mestre do Sabor da Rede Globo, apresentando algumas delícias do Bistrô Seu Sergipe.

Cabeçaju II

O local será o Espaço Dela’s Lounge, na Av. Carlos Gomes, nº 10, Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. Haverá sorteios surpresas para os aniversariantes do mês durante a festa e a opção de pulseiras de sinal para todos que desejarem (Verde – Pessoa Solteira, Amarelo – Passoa que quer só curtir o ambiente, Vermelho – Pessoa casada/comprometida). O ingresso individual custa R$ 15 (pista) e a Mesa para quatro pessoas custa R$100 na área VIP. Ponto de Venda no próprio Espaço Dela’s Lounge.

