PAI DIZ QUE FILHO SOFRE POR FALTA DE ATENDIMENTO DA UNIMED EM ARACAJU

28/01/20 - 09:15:07

O pai de um estudante está revoltado com o atendimento que o filho está recebendo no hospital da Unimed, localizado na avenida Gonçalo Prado, em Aracaju.

A denúncia está sendo feita pelo advogado Márlio Damasceno, ao afirmar que o filho, Felipe Damasceno, 17 anos, está internado na unidade da Unimed, à espera de um procedimento para a retirada de uma pedra nos rins.

O advogado conta que o filho foi internado na sexta-feira (24) para realizar o procedimento, porém, no mesmo dia, foram informados que a intervenção seria na segunda-feira (27), o que acabou não acontecendo.

Na manhã desta terça-feira (28) Márlio Damasceno se mostrou irritado ao tomar conhecimento que mais uma vez o tratamento havia siso adiado, já que por conta dessas situações, Felipe está sem se alimentar.

Por volta das 9 horas o advogado tentou conversar com a coordenadora da unidade, porém segundo ele, ela estaria no hospital em uma reunião, e logo em seguida, esteve com o paciente no leito, onde informou que as providências estavam sendo tomadas.

O advogado disse ainda que espera que medidas concretas fossem tomadas, demonstrando insatisfação com o corpo médico, em relação ao atendimento recebido pelo filho.