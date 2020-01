POLÍCIA MILITAR MELHORA O TRANSPORTE DA TROPA PARA O INTERIOR E REDUZ DESPESAS

28/01/20 - 05:37:01

Com a finalidade de garantir a presença da Polícia Militar em todos os 75 municípios sergipanos, o comando da Corporação ampliou a frota de ônibus responsável pelo transporte da tropa para o interior do Estado e reduziu os custos com o serviço de locação.

O novo contrato divulgado pelo comando da Polícia Militar, além de aumentar a frota utilizada para o deslocamento diário dos profissionais da segurança pública, conseguiu reduzir consideravelmente os gastos com o serviço. Isso foi possível, graças à mudança dos veículos pela nova empresa contratada, que passou a utilizar modelos mais econômicos em relação ao consumo de combustíveis e à manutenção.

“A estimativa é de uma economia mensal em torno de mil reais, por cada veículo locado, gerando contenção para os cofres públicos”, explicou o chefe do Centro de Suprimento e Manutenção da PMSE, capitão Marcos Antônio Dias.

Mesmo com a redução das despesas, o serviço contratado contempla veículos equipados e confortáveis, para não abrir mão do conforto daqueles que se deslocam por longos períodos para defender a sociedade sergipana. “É muito importante saber que sairemos de casa e teremos um ônibus à disposição para nos levar ao local de trabalho. Hoje, com o transporte, melhorou muito a nossa situação”, comemorou o sargento Ivan Barbosa, lotado no posto fiscal da Companhia Fazendária, localizado em Cristinápolis.

Fonte e foto: PMSE