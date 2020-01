Pré-Caju retorna em outubro na Orla de Atalaia, diz Fabiano

28/01/20 - 12:49:24

Um dos organizadores da tradicional prévia carnavalesca, Fabiano Oliveira, disse na manhã desta terça-feira (28), que está realizando estudos para o retorno do Pré-Caju.

Fabiano Oliveira disse que a prévia deve acontecer em outubro, no final de semana que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

O empresário explicou que a proposta é que a festa aconteça das 14h às 22h, saindo da Passarela do Caranguejo em direção a Praça de Eventos da Orla. “Esta semana estarei em reunião com eles e com representantes dos órgãos que se envolvem na festa. Me reunirei ainda com o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, para que possamos discutir qual a melhor forma de realização do evento. Já temos a proposta, agora é só organizar”, disse Fabiano.

Fabiano acredita que após o carnaval a organização já terá uma definição sobre a realização do Pré-Caju. Sobre as atrações da festa, Fabiano disse que as mais tradicionais não ficarão de fora, como Bell Marques, Leo Santana e Ivete Sangalo.

A maior prévia pré-carnavalesca do país, o Pré-Caju foi realizado por 25 anos na capital sergipana. A festa reunia por noite mais de 300 mil pessoas.