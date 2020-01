Prefeitura finaliza últimos ajustes para realização do Carnaval de Socorro

28/01/20 - 12:29:47

Na manhã desta terça-feira, 28, representantes das secretarias municipais de Cultura (Semcult) e Administração (Semad), se reuniram com integrantes da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro (GMS) e do 5° Batalhão de Polícia Militar, a fim de alinhar os últimos detalhes para realização do Carnaval de rua do município.

Na oportunidade foram apresentados os roteiros dos mais de 30 bloquinhos de populares que irão às ruas do município durante o período momesco, bem como o apoio que será concedido em logística e segurança a todos os foliões.

Durante o encontro foi apresentado também o cardápio que será oferecido aos trabalhadores municipais e estaduais que trabalharão durante os dias de festa, garantindo o seu conforto e bom desempenho durante os dias de folia que eles proporcionarão aos cidadãos.

Fonte e foto assessoria